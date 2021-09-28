Рост цен на газ в Европе. Рукотворный кризис?

Цены на газ в Европе бьют рекорды. Политики в ЕС подозревают "Газпром" в манипулировании ценами на "голубое топливо" с целью скорейшего запуска "Северного потока - 2". Сергей Елкин догадывается, чьих рук дело.
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Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах приблизилась к 1030 долларам США за тысячу кубометров газа. Евродепутаты заподозрили "Газпром" в манипуляциях на рынке. Россия отрицает это.
Отказ "Газпрома" поставлять газ по уже существующим трубопроводам, а также ограничения добычи позволили европарламентариям предположить, что рекордный рост цен на газ в Европе может быть вызван манипулированием рынком.