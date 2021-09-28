 Рост цен на газ в Европе. Рукотворный кризис? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 28.09.2021

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Россия

Рост цен на газ в Европе. Рукотворный кризис?

Цены на газ в Европе бьют рекорды. Политики в ЕС подозревают "Газпром" в манипулировании ценами на "голубое топливо" с целью скорейшего запуска "Северного потока - 2". Сергей Елкин догадывается, чьих рук дело.

Карикатура Сергея Елкина - президент России Владимир Путин перевешивается с забора между Россией и Европой и рисует на его европейской стороне растущие кривые цен на нефть и газ.

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