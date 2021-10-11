Саммит Украина-ЕС: три соглашения, газ и военное сотрудничество

Три соглашения и начало дискуссий на высоком уровне по проблемам энергетики и безопасности - такими стали главные итоги 23-го саммита Украина-Европейский Союз, состоявшегося 12 октября в Киеве. Для участия во встрече на высшем уровне столицу Украины посетили председатель Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Украина-ЕС: "авиационный безвиз"

У президентской резиденции "Мариинский дворец", где проходили переговоры участников саммита Украина-ЕС, еще утром во вторник выстроилось несколько десятков человек, которые назвались журналистами закрытых властями телеканалов, принадлежащих пророссийскому политику Виктору Медведчуку. С флагами трех закрытых телеканалов и лозунгами в руках и на заборе они создавали шумную картинку того, что они назвали "протестом против подавления свободы слова в Украине". Но эта акция, похоже, осталась совершенно незамеченной внутри дворца, где шли дискуссии европейских гостей с президентом Украины Зеленским.

Во время саммита ЕС-Украина, 12 октября 2021 года

Итоговой пресс-конференции лидеров саммита, которая началась с получасовым опозданием, предшествовала церемония подписания трех совместных соглашений. Главным из них считается соглашение об общем авиационном пространстве. Урсула фон дер Ляйен отметила, что документ вступит в силу еще до его ратификации всеми парламентами государств-членов ЕС. В свою очередь, премьер Украины Денис Шмыгаль назвал соглашение "авиационным безвизом".

Еще одно соглашение было заключено между Украиной и Европейским союзом по атомной энергии. Оно касается украинского участия в Рамочной программе по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа" и программе по исследованиям и обучению по атомной энергии. Третья сделка делает Украину участницей европейской программы "Креативная Европа", которая должна помочь украинцам воплощать проекты в сфере культуры и медиа.

Украина - за третий европейский энергопакет

Для Европейской комиссии Украина остается надежным транзитером газа, заявила Урсула фон дер Ляйен. "Я понимаю ваше беспокойство, беспокойство Украины по поставкам газа, уменьшению поставок от "Газпрома" - не только этой зимой, но и в будущем ", - сказала она. По словам главы Еврокомиссии, сейчас совместно с украинскими экспертами изучаются "различные сценарии" газоснабжения Украины, в том числе и из стран-членов ЕС, а также реверс топлива через Словакию.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский сообщил о начале дискуссии с европейцами о "применении третьего энергетического пакета ЕС к "Северному потоку-2" и об отдельной санкционной политике в отношении этого газопровода. Но добавил, что это будет длительный процесс. После завершения пресс-конференции вице-премьер по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина объяснила, что Украина добивается продолжения дискуссии о судьбе построенного в обход Украины спорного российского газопровода на высшем уровне и во время консультаций в рамках соглашения об ассоциации - а также "привлечения украинской стороны к подготовке Еврокомиссией вывода о сертификации газопровода". Стефанишина напомнила, что Украина уже приняла законодательство ЕС по третьему европейскому энергопакету, и для страны важно, чтобы никаких исключений из этого документа не было.

Военная миссия ЕС для Украины

Дополнительных санкций против России Украина добивается и в отношении лиц, организовавших выборы в российскую Госдуму на территориях Крыма и Донбасса. "Потребность в укреплении санкционного давления назрела давно", - отметил президент Зеленский.

А Шарль Мишель, в частности, прокомментировал обнародованные накануне сообщения СМИ о планах военной миссии ЕС для Украины. Европейский чиновник пояснил, что речь идет не о прямой военной помощи или полицейских силах Евросоюза, а только об учебных мероприятиях и о совместной борьбе с киберугрозами.

Требование ускорения реформ в Украине

Европейские гости не жалели комплиментов президенту Зеленскому за его "лидерство по проведению реформ в тяжелых условиях". В то же время они дипломатическим языком выразили свою обеспокоенность ходом реализации судебной реформы в Украине, борьбой с коррупцией и ограничением влияния олигархов в стране.

После завершения пленарной сессии саммита, церемонии подписания соглашений и итоговой пресс-конференции пикет в защиту телеканалов Медведчука уже разошелся. Кортеж лимузинов, на которых с места встречи с украинским руководством отбывали европейские гости, беспрепятственно выехал из Мариинского дворца.

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