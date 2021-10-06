Санкции Украины по выборам в Госдуму РФ вступили в силу

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 5 октября, ввел в действие принятое в тот же день решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении персональных санкций в отношении граждан Украины и России, причастных к выборам в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма и в Донбассе.

Конкретно речь идет о кандидатах на выборах в Госдуму РФ, а также членах территориальных избирательных комиссий на этих территориях. Кроме того, санкции были введены в отношении ряда российских силовиков, в том числе сотрудников Института криминалистики ФСБ и других служб. Всего в санкционном списке находятся 95 физических лиц.

Кроме прочего, накладываемые на них штрафные меры подразумевают блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничение или прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие шаги.

Санкции Украины по российским компаниям

В тот же день Владимир Зеленский подписал указ о введении на три года экономических санкций в отношении российских компаний ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ПАО "Амурский судостроительный завод", Федеральное казенное предприятие РФ "Казанский государственный казенный пороховой завод", а также - на 10 лет - в отношении сингапурской компании Zasshid PTE. LTD.

Кроме того, перечень украинских санкций против российских предприятий АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и АО "Центр судоремонта "Звездочка" был расширен до максимально возможного.

СНБО 17 сентября ввела санкции в отношении семи сотрудников ФСБ России, считающихся в Украине причастными к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Смотрите также: