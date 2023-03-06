На 377-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 7 марта (время московское).

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Мобилизованные из территориальной обороны Белгородской области заявили в видеообращении, что их "без всяких приказов и объяснений" перевезли в самопровозглашенную "Донецкую народную республику", а там без обучения сразу отправили на передовую. Видеоролик с обращением опубликовал Telegram-канал "Осторожно, новости". По словам военных, их подразделение в начале марта перебросили в "ДНР" из Шебекино. Взвод уже понес потери, подчеркнули авторы обращения.

Киев: Бои за Бахмут приносят "большие результаты"

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Бои за Бахмут дают "один из самых больших результатов" за время войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Он указал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному на необходимость "найти соответствующие силы, чтобы помочь ребятам" в этом городе Донецкой области. На заседании Ставки верховного главнокомандующего 6 марта было решено продолжать защиту Бахмута и укрепление позиций в городе. По оценке большинства западных военных экспертов, удержание или сдача Бахмута не имеют стратегического значения для хода войны.

Хроника событий 6 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 марта 00.00 - 13.59 >>>

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