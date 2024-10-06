Иран вновь на 9 часов закрыл воздушное пространство

Иран вновь на 9 часов закрыл воздушное пространство6 октября 2024 г.
Власти Ирана вновь приостановили воздушное сообщение. Рейсы на территории всей страны отменены в воскресенье, 6 октября, с 21.00 часа (20.30 мск). Запрет будет действовать до 6.00 часов (5.30 мск) 7 октября, сообщили иранские информагентства Mehr и Isna со ссылкой на представителя ведомства гражданской авиации.
В качестве причины такой меры называются "оперативные ограничения". Никаких дополнительных разъяснений не приводится.
Аналогичные меры были приняты Тегераном 2 октября после своей атаки на Израиль. Воздушное пространство над Ираном было закрыто на 48 часов. При этом даже после снятия запрета международные рейсы в Тегеран и из него практически не осуществлялись.
Ракетный удар Ирана по Израилю
Иран во вторник, 1 октября, нанес массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что этот обстрел стал ответом на убийство Израилем лидеров ХАМАС, "Хезболлах" и командующего КСИР в Ливане. По данным израильских СМИ, Иран выпустил по Израилю около 200 ракет.
Власти Израиля заявили, что не оставят данное нападение без ответа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая в телеэфире 5 октября, назвал ожидаемые ответные меры "обязанностью" государства. "Ни одна страна в мире не смирилась бы с такой атакой на свои города и граждан, - заявил Нетаньяху. - У Израиля есть право и обязанность защищать себя и отвечать на эти атаки, и это - то, что мы сделаем".
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли около 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.
Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, также уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.