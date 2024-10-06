Иран вновь на 9 часов закрыл воздушное пространство

Все полеты в Иране отменены с вечера 6 октября до следующего утра. Причиной называются "оперативные ограничения". Аналогичный запрет Иран вводил четыре дня назад после атаки на Израиль.

Власти Ирана вновь приостановили воздушное сообщение. Рейсы на территории всей страны отменены в воскресенье, 6 октября, с 21.00 часа (20.30 мск). Запрет будет действовать до 6.00 часов (5.30 мск) 7 октября, сообщили иранские информагентства Mehr и Isna со ссылкой на представителя ведомства гражданской авиации.

В качестве причины такой меры называются "оперативные ограничения". Никаких дополнительных разъяснений не приводится.

Аналогичные меры были приняты Тегераном 2 октября после своей атаки на Израиль. Воздушное пространство над Ираном было закрыто на 48 часов. При этом даже после снятия запрета международные рейсы в Тегеран и из него практически не осуществлялись.

Ракетный удар Ирана по Израилю

Иран во вторник, 1 октября, нанес массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что этот обстрел стал ответом на убийство Израилем лидеров ХАМАС, "Хезболлах" и командующего КСИР в Ливане. По данным израильских СМИ, Иран выпустил по Израилю около 200 ракет.

Власти Израиля заявили, что не оставят данное нападение без ответа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая в телеэфире 5 октября, назвал ожидаемые ответные меры "обязанностью" государства. "Ни одна страна в мире не смирилась бы с такой атакой на свои города и граждан, - заявил Нетаньяху. - У Израиля есть право и обязанность защищать себя и отвечать на эти атаки, и это - то, что мы сделаем".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли около 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, также уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.