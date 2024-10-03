Страны "Группы семи" осудили ракетную атаку Ирана на Израиль

Лидеры "большой семерки" признали за Израилем право на ответ Ирану, призвав израильские власти проявить сдержанность в принятии решений. В Совбезе ООН поддержали Гутерриша, названного в Израиле персоной нон грата.

Лидеры стран "большой семерки" (G7) решительно осудили ракетную атаку Ирана по Израилю и выразили надежду на деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке посредством дипломатических решений, отмечается в заявлении G7 , опубликованном по итогам экстренной телефонной конференции, состоявшейся в среду, 2 октября.

Президент США Джо Байден после телефонного разговора с лидерами "большой семерки" заявил журналистам, что Вашингтон наряду с союзниками безоговорочно поддерживает Израиль в его борьбе за самозащиту, но выступает против ударов по ядерным объектам Ирана. "Мы обсуждаем с израильтянами их дальнейшие действия. Все семь стран соглашаются, что Израиль имеет право на ответные меры ", - отметил Байден.

Лидеры "Группы семи" работают над скоординированным ответом на иранскую атаку, включающим новые санкций против Тегерана, подчеркивается на сайте Белого дома.

Экстренное заседание Совбеза ООН из-за атаки Ирана

В этот же день массированную ракетную атаку Ирана на Израиль обсудили на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. Ранее объявленный Израилем персоной нон грата генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем вступительном слове призвал положить конец "ужасающему циклу эскалации" на Ближнем Востоке и решительно осудил ракетную атаку Ирана.

Инициировавший заседание постпред Израиля в ООН Дани Данон квалифицировал действия Ирана как "рассчитанную атаку" и подтвердил планы Израиля ответить на иранский удар. В свою очередь представитель Ирана, назвавший Израиль угрозой безопасности всего мира, упрекнул США и Великобританию в выдаче Израилю "карт-бланша для оккупации и апартеида".

Израиль объявил Антониу Гутерриша персоной нон грата

Ранее в среду министр иностранных дел Израиля Израэль Кац объявил генсека ООН персоной нон грата, заявив, что Гуттериш не выступил с безоговорочным осуждением ракетного удара Ирана по Израилю. "Любой, кто не может недвусмысленно осудить отвратительную атаку Ирана на Израиль, как это сделали почти все государства мира, не заслуживает того, чтобы ступить на израильскую землю", - подчеркнул Кац. Кроме того, он упрекнул Антониу Гутерриша в том, что тот до сих пор не осудил нападение радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и не предпринял попыток объявить ХАМАС террористической организацией.

В Совете Безопасности ООН поддержали Антониу Гутерриша

Постоянный представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик в беседе с журналистами возразил Кацу, отметив, что Гутерриш неоднократно осуждал действия ХАМАС. Заявление главы МИД Израиля Дюжжарик охарактеризовал как "очередное нападение на сотрудников ООН со стороны израильского правительства", подчеркнув при этом, что ООН продолжит сотрудничество с Израилем на всех уровнях.

Послы многих стран-членов Совбеза ООН, в частности Великобритания, Россия, Словения, Франция, Южная Корея, также выразили поддержку Антониу Гутерришу.

Ракетный удар Ирана по Израилю

Иран во вторник, 1 октября, нанес массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что этот обстрел стал ответом на убийство Израилем лидеров ХАМАС, "Хезболлах" и командующего КСИР в Ливане. По данным израильских СМИ, Иран выпустил по Израилю около 200 ракет.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, также уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.