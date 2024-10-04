США и Израиль обсуждают возможные цели для ЦАХАЛ в Иране

Представительница Пентагона Сабрина Сингх подтвердила контакт с Израилем в рамках поиска вариантов ответа на иранскую атаку, но отказалась называть возможные цели, назвав их публичное обсуждение "нецелесообразным".

Правительство Соединенных Штатов координирует с Израилем потенциальный ответ на массированную ракетную атаку Ирана, заявила на брифинге в четверг, 3 октября, заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх. "Но обсуждать детали, как могут выглядеть возможные цели, я считаю нецелесообразным и не очень полезным", - отметила представительница Пентагона, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Израиль в качестве цели иранские нефтяные объекты.

Ранее в этот же день президент США Джо Байден заявил, что его администрация "обсуждает" возможную атаку Израиля на нефтяную промышленность Ирана. Комментарий политика спровоцировал скачок мировых цен на нефть. Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 5,04% и поднялась до 77,63 долларов за баррель впервые с начала сентября.

Накануне американский лидер подчеркнул, что Вашингтон выступает против ударов Израиля по ядерным объектам на территории Ирана.

США поддержали операцию ЦАХАЛ в Ливане

В свете эскалации ситуации на Ближнем Востоке правительство США все чаще критикуют за поддержку действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в регионе из-за значительных жертв среди гражданского населения.

В ответ на критику представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил на брифинге в среду, что американское правительство не одобряет каждый отдельный удар ЦАХАЛ, но выступает за право Израиля защищаться от террористической угрозы. "Ничто из того, что мы видели, не позволяет нам сделать вывод, что они делают что-то иное, кроме нападения на террористическую организацию", - цитирует Миллера агентство dpa.

Отвечая на вопросы журналистов о рисках для жизни мирного населения Ливана на фоне израильских ударов, Миллер подчеркнул, что международное гуманитарное право запрещает целенаправленные атаки на мирных жителей, и призвал Израиль принимать меры для минимизации таких жертв.

Ракетный удар Ирана по Израилю

Иран во вторник, 1 октября, нанес массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что этот обстрел стал ответом на убийство Израилем лидеров ХАМАС, "Хезболлах" и командующего КСИР в Ливане. По данным израильских СМИ, Иран выпустил по Израилю около 200 ракет.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана .

Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, также уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.