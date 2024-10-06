Нетаньяху: Ответ на атаку Ирана - наше право и обязанность

Израиль обязательно ответит на ракетную атаку Ирана, так поступила бы любая другая страна, заявил израильский премьер.

Произошедшая 1 октября ракетная атака Ирана на Израиль не останется без ответа, пообещал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Выступая в телеэфире страны в субботу, 5 октября, израильский премьер назвал ожидаемые ответные меры "обязанностью" государства.

"Ни одна страна в мире не смирилась бы с такой атакой на свои города и граждан, - заявил Нетаньяху. - У Израиля есть право и обязанность защищать себя и отвечать на эти атаки, и это - то, что мы сделаем".

Нетаньяху не привел данных о возможном времени и характере реакции Израиля на недавнюю ракетную атаку Ирана. По данным Sky News Arabia, целями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) могут стать объекты инфраструктуры, которые Тегеран использует для поставки поддерживаемых им военизированных исламистских группировок на Ближнем Востоке.

Иран отвел свои нефтяные танкеры в международные воды

Израиль обсуждает с Пентагоном возможный ответ на действия Ирана, и целью такой атаки могут стать иранские нефтяные объекты. Это в беседе с журналистами 3 октября подтвердил президент США Джо Байден.

При этом американский лидер критично высказался о подобном возможном развитии событий. "На их месте я бы подумал о других альтернативах, кроме ударов по нефтяным месторождениям," - заявил он.

Слова Байдена спровоцировали скачок мировых цен на нефть. Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 5,04% и поднялась до 77,63 долларов за баррель впервые с начала сентября.

Кроме того, СМИ обратили внимание на то, что к 4 октября Иран отвел свои нефтяные танкеры из акватории острова Харк в Персидском заливе в международные воды. Харк - один из важнейших нефтяных хабов Ирана, и ряд аналитиков полагает, что Тегеран принял во внимание именно заявление Байдена.

Трамп агитирует Израиль ударить по ядерным объектам Ирана

Байден негативно высказался о возможной атаке ЦАХАЛ не только на нефтяные, но и на ядерные объекты Ирана. В то же время кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп высказался в поддержку такой израильской атаки.

"Его (Израиля - Ред.) ответ должен был быть таким: сначала нанести удар по ядерным объектам, а об остальном беспокоиться позже," - заявил Трамп, выступая на предвыборном мероприятии в Северной Каролине. По словам американского политика, ядерное оружие представляет собой наибольшую угрозу, и к ней нужно быть готовыми.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, также уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.