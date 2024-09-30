Нетаньяху - жителям Ирана: "Вы заслуживаете лучшего"

Премьер-министр Израиля заверил народ Ирана в поддержке и призвал не дать "небольшой группе фанатичных теократов разрушить их надежды и мечты".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал народ Ирана перестать поддерживать руководство страны. В видеообращении, опубликованном на сайте издания The Times of Israel в понедельник, 30 сентября, Нетаньяху противопоставил простых иранцев правящему режиму, заявив, что жители страны "заслуживают лучшего", а "поработившие" их иранские власти с каждым днем подводят людей "все ближе к пропасти". "Если бы им было дело до вас, они бы прекратили тратить миллионы долларов на бессмысленные войны на Ближнем Востоке ", - отметил премьер-министр Израиля.

Он выразил уверенность в том, что Иран "наконец-то станет свободным" и тогда "два древних народа - евреи и персы - будут жить в мире". В конце своего обращения Нетаньяху заверил иранцев в поддержке и призвал не дать "небольшой группе фанатичных теократов разрушить их надежды и мечты".

Ранее Израиль предупредил Соединенные Штаты о решении провести "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана для уничтожения инфраструктуры поддерживаемого Ираном радикального движения "Хезболлах" вдоль ливано-израильской границы.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.