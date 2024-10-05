Трамп высказался за удар Израиля по ядерным объектам Ирана

Президент США Джо Байден не поддерживает идею израильского удара по иранским ядерным объектам. Другой позиции придерживается кандидат на президентский пост от Республиканской партии Дональд Трамп.

В то время как президент США Джо Байден выступает против удара Израиля по иранским ядерным объектам, экс-глава Белого дома и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп высказался в поддержку такой израильской атаки. Комментируя заявление Байдена о возможном ответе Израиля на ракетный обстрел со стороны Ирана, Трамп заявил в пятницу, 4 октября, на предвыборном мероприятии в Файетвилле (штат Северная Каролина): "Его ответ должен был быть таким: сначала нанести удар по ядерным объектам, а об остальном беспокоиться позже".

Трамп подчеркнул, что ядерное оружие представляет собой наибольшую угрозу, и к ней нужно быть готовыми.

Ранее на этой неделе на вопрос журналиста, поддержит ли он такие действия Израиля, Байден заявил: "Ответ - нет. Мы обсудим с израильтянами, что они будут делать". По его словам, все страны G7 придерживаются мнения, что Израиль имеет право ответить на иранскую ракетную атаку, "но ответ должен быть соразмерным". Байден также рекомендовал Израилю не атаковать инфраструктуру иранской нефтяной промышленности. "На их месте я бы подумал о других вариантах", - сказал он журналистам в Белом доме.

Ракетный удар Ирана по Израилю

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю, уже второй за последние полгода. Как заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана, атака на Израиль стала ответом на убийство лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы и лидера радикального исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании.

По данным израильских военных, большая часть из более 180 баллистических ракет была перехвачена. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари указал, что Иран, выпустив ракеты, намеревался "убить тысячи" мирных жителей Израиля. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран совершил "большую ошибку и заплатит за нее".

Как сообщил телеканалу CNN высокопоставленный представитель Госдепартамента США, Израиль не давал Белому дому заверений в том, что не рассматривает возможности удара по ядерным объектам Ирана.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,8 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана .

Иран, который уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты, финансирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Израиля в секторе Газа.