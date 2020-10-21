Хроника пандемии: В Риме вводят комендантский час

Мир борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 41,3 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,1 млн человек, выздоровели свыше 30,8 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 22 октября (время московское).

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Налоговые поступления в федеральный бюджет Германии и бюджеты немецких регионов сократились в сентябре на 12,8 процента и составили 63,52 миллиарда евро, говорится в отчете министерства экономики ФРГ, опубликованном в четверг. В период с января по август текущего года доход от налогов сократился на 8 процентов до 496 миллиардов. Дефицит федерального бюджета в первые девять месяцев 2020 года достиг 72,5 миллиарда евро. По данным ведомства, это связано как со спадом в экономике из-за пандемии коронавируса, так и с финансированием программ поддержки компаний и населения.

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Регион Лацио, к которому принадлежит и столица Италии Рим, стал третьим итальянским регионом, в котором вводят комендантский час. Покидать свои дома с 23 часов до 5 утра можно только по исключительным причинам. Это ограничение введено сроком на месяц.

ЕС проведет видеосаммит по коронавирусу

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Главы государств и правительств стран ЕС собираются в четверг, 29 октября, провести видеоконференцию, посвященную выработке дальнейшей совместной стратегии в борьбе с пандемией коронавируса. "Мы должны усилить наши совместные действия в борьбе с COVID-19", - заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

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В Москве за прошедшие сутки от последствий заражения коронавирусом погибло 66 человек, общее число жертв в столице России - 6187 человек. "Этот показатель сравним со смертностью от COVID-19 в начале июня", - сообщили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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В больницах США лечение от COVID-19 и вызванных им осложнений проходят 40624 человека - таким образом этот показатель впервые с августа превысил 40 тысяч. 16 штатов, включая Канзас, объявили в октябре о рекордном заполнении больниц. Именно этот показатель считается в США ключевым для понимания ситуации с коронавирусом, так как количество тестов распределено по стране неравномерно.

Хроника пандемии 21 октября >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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