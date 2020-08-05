 Экс-президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусом | Новости из Германии об Украине | DW | 29.09.2020

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Украина

Экс-президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусом

Бывший президент Украины Петр Порошенко находится на домашнем лечении. Он временно приостановил рабочие поездки по регионам страны.

Экс-президент Украины Петр Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко

 

Бывший президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусом. Об этом он сообщил во вторник, 29 сентября, на своей странице в Facebook.

В опубликованном сообщении Порошенко отметил, что заболел "не вовремя" и вынужден оставаться на домашнем лечении. Он заявил, что из-за болезни временно приостанавливает рабочие поездки по регионам Украины. "За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта - коварная. Очень коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя!" - написал политик.

23 августа коронавирус был диагностирован у экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии с пневмонией. 11 сентября ее пресс-секретарь Марина Сорока сообщила, что Тимошенко вылечилась от коронавируса. В конце сентября лидер фракции "Батькивщина" вновь приняла участие в работе Верховной рады.

По состоянию на утро 29 сентября в Украине было выявлено 204 932 случая заражения коронавирусом, из них 4065 летальных, 90 250 пациентов выздоровели.

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    Автор: Марина Борисова


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