Где в Европе бьют самые красивые куранты (фотогалерея)

От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

Куранты на Спасской башне, Москва

Часы-куранты на Спасской башне московского Кремля установили впервые в XV веке, но с тех пор их много раз переделывали и реставрировали. В современном виде они появились в 1852 году. Останавливались они, не считая ремонта в октябре 2014 года, всего один-единственный раз: после обстрела Кремля Красной гвардией в 1917 году.