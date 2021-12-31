Где в Европе бьют самые красивые куранты (фотогалерея)

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Куранты - от Биг-Бена до часов Спасской башни - продолжают притягивать туристов со всего мира. И это неудивительно - ведь многие из них представляют собой настоящие произведения архитектурного искусства!
Смотрите также:
Астрономические часы в немецком Ростоке идут уже более 500 лет. Календарь требует, однако, обновления по прошествии 130 лет. (01.01.2018)
Вновь приближается день, когда жителям Германии и многих других стран придется переводить стрелки. Хороший повод поговорить об удивительных часах. (26.10.2016)
По информации Westfalenpost и dpa, в опросе Еврокомиссии участвовали 4,6 миллиона человек. Большинство хотели бы оставить летнее время. (29.08.2018)