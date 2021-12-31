 Где в Европе бьют самые красивые куранты (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 31.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Где в Европе бьют самые красивые куранты (фотогалерея)

Куранты - от Биг-Бена до часов Спасской башни - продолжают притягивать туристов со всего мира. И это неудивительно - ведь многие из них представляют собой настоящие произведения архитектурного искусства!

  • Биг-Бен, Лондон

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Биг-Бен, Лондон

    Самые известные куранты Европы находятся в Лондоне. Вместе с часовой башней Вестминстерского дворца они принадлежат к главным достопримечательностям британской столицы. Диаметр циферблата курантов - 7 метров. Биг-Бен - это изначально название самого большого из пяти колоколов. После реставрации, длившейся с 2017 года, звон лондонских курантов снова раздастся в новогоднюю ночь 31 декабря 2021 года.

  • Куранты на Новой ратуше, Мюнхен

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Куранты на Новой ратуше, Мюнхен

    От одного до трех раз в день куранты на центральной башне Новой ратуши баварской столицы разыгрывают 15-минутное представление. Под бой колоколов открываются окна, и фигуры высотой в человеческий рост показывают сценки из городской жизни. Старинные часы приводятся в действие с помощью современных технологий, используя солнечную энергию.

  • Куранты на Спасской башне, Москва

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Куранты на Спасской башне, Москва

    Часы-куранты на Спасской башне московского Кремля установили впервые в XV веке, но с тех пор их много раз переделывали и реставрировали. В современном виде они появились в 1852 году. Останавливались они, не считая ремонта в октябре 2014 года, всего один-единственный раз: после обстрела Кремля Красной гвардией в 1917 году.

  • Пражские куранты, Прага

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Пражские куранты, Прага

    Часы на южной стороне башни Староместской ратуши являются шедевром Средневековья. Они появились на башне в начале XV века. Часы показывают старочешское, вавилонское, центрально-европейское и звездное время, время восхода и захода Солнца, положение Солнца и Луны среди созвездий и фазы Луны. Каждый час, когда бьют часы, из глубины курантов показываются фигуры 12 апостолов, сменяя друг друга.

  • Цитглоге, Берн

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Цитглоге, Берн

    Часы на башне Цитглоге в Берне пять веков назад построил мастер, как считается, немецкого происхождения. Помимо того, что эти куранты показывают различные астрономические данные и указывают точное время, они развлекают еще и увлекательным зрелищем: на этих часах кукарекают и машут крыльями петухи, маршируют вооруженные медведи, бьют в колокола шуты и рыцари, львы прислушиваются к часовому бою.

  • Часовая башня, Венеция

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Часовая башня, Венеция

    Астрономические часы на площади Сан-Марко в Венеции показывают не только время, но и текущий знак зодиака, а также лунную и солнечную фазы. До последнего обновления в 1998 году в башне жил "температор" - смотритель башни со своей семьей. С 2006 года часы подвергаются цифровому мониторингу.

  • Астрономические часы, Страсбург

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Астрономические часы, Страсбург

    Эти астрономические часы стоят внутри Страсбургского собора - как и знаменитые часы в Солсбери. Они изготовлены швейцарскими мастерами и считаются шедевром эпохи Возрождения. Каждый день на часах разыгрывается спектакль с участием апостолов и фигурок ребенка, подростка, взрослого и старика, олицетворяющих различные фазы жизни.

  • Часы с кукушкой, Триберг

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Часы с кукушкой, Триберг

    Самые большие в мире часы с кукушкой находятся в лесу Шварцвальд на юге Германии. Одни только часы весят шесть тонн! Хороша и кукушка - каждые полчаса деревянная птица высотой 4,5 метра "выпархивает" из своего окошка на втором этаже.

  • Часы Анкер, Вена

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Часы "Анкер", Вена

    Самые знаменитые часы Вены соединяют в виде мостика два здания в историческом центре австрийской столицы. Часы были изготовлены более ста лет назад по заказу страховой компании Der Anker - разумеется, в стиле модерн. Почти трехметровой высоты фигуры из меди, в том числе, и исторические персонажи, выходят каждый час и совершают по циферблату свое круговое движение под музыку Гайдна.

  • Часовая башня, Грац

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Часовая башня, Грац

    Еще одни известные часы Австрии находятся в Граце. Особенность курантов на высокой "замковой горе" Шлосберг - часовая стрелка у них больше минутной. Изначально на циферблате была только одна большая стрелка, чтобы ее можно было хорошо разглядеть на расстоянии. Позднее добавили и минутную стрелку - размером поменьше.

  • Часы мирового времени, Берлин

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Часы мирового времени, Берлин

    Часы мирового времени (Weltzeituhr) в Берлине признаны памятником архитектуры. В узком смысле это, конечно, не куранты. Установили эти необычные часы на Александерплац в 1969 году. С тех пор это популярное место встречи для берлинцев и туристов. В верхней части - упрощенная модель Солнечной системы, на цилиндре ниже ее можно прочитать время в 24 часовых поясах Земли.

  • Часы текущего времени, Берлин

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Часы текущего времени, Берлин

    Менее известные, но не менее интересные часы находятся в берлинском "Европа-центре". 13-метровый хронометр появился в этом символическом для Западного Берлина комплексе в 1982 году и занимает пространство в три этажа. Эти часы наглядно демонстрируют, как в буквальном смысле течет время. Уровень жидкости в больших шариках показывает часы, а маленькие шары - это минуты.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Элла Володина


  • Биг-Бен, Лондон

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Биг-Бен, Лондон

    Самые известные куранты Европы находятся в Лондоне. Вместе с часовой башней Вестминстерского дворца они принадлежат к главным достопримечательностям британской столицы. Диаметр циферблата курантов - 7 метров. Биг-Бен - это изначально название самого большого из пяти колоколов. После реставрации, длившейся с 2017 года, звон лондонских курантов снова раздастся в новогоднюю ночь 31 декабря 2021 года.

  • Куранты на Новой ратуше, Мюнхен

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Куранты на Новой ратуше, Мюнхен

    От одного до трех раз в день куранты на центральной башне Новой ратуши баварской столицы разыгрывают 15-минутное представление. Под бой колоколов открываются окна, и фигуры высотой в человеческий рост показывают сценки из городской жизни. Старинные часы приводятся в действие с помощью современных технологий, используя солнечную энергию.

  • Куранты на Спасской башне, Москва

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Куранты на Спасской башне, Москва

    Часы-куранты на Спасской башне московского Кремля установили впервые в XV веке, но с тех пор их много раз переделывали и реставрировали. В современном виде они появились в 1852 году. Останавливались они, не считая ремонта в октябре 2014 года, всего один-единственный раз: после обстрела Кремля Красной гвардией в 1917 году.

  • Пражские куранты, Прага

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Пражские куранты, Прага

    Часы на южной стороне башни Староместской ратуши являются шедевром Средневековья. Они появились на башне в начале XV века. Часы показывают старочешское, вавилонское, центрально-европейское и звездное время, время восхода и захода Солнца, положение Солнца и Луны среди созвездий и фазы Луны. Каждый час, когда бьют часы, из глубины курантов показываются фигуры 12 апостолов, сменяя друг друга.

  • Цитглоге, Берн

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Цитглоге, Берн

    Часы на башне Цитглоге в Берне пять веков назад построил мастер, как считается, немецкого происхождения. Помимо того, что эти куранты показывают различные астрономические данные и указывают точное время, они развлекают еще и увлекательным зрелищем: на этих часах кукарекают и машут крыльями петухи, маршируют вооруженные медведи, бьют в колокола шуты и рыцари, львы прислушиваются к часовому бою.

  • Часовая башня, Венеция

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Часовая башня, Венеция

    Астрономические часы на площади Сан-Марко в Венеции показывают не только время, но и текущий знак зодиака, а также лунную и солнечную фазы. До последнего обновления в 1998 году в башне жил "температор" - смотритель башни со своей семьей. С 2006 года часы подвергаются цифровому мониторингу.

  • Астрономические часы, Страсбург

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Астрономические часы, Страсбург

    Эти астрономические часы стоят внутри Страсбургского собора - как и знаменитые часы в Солсбери. Они изготовлены швейцарскими мастерами и считаются шедевром эпохи Возрождения. Каждый день на часах разыгрывается спектакль с участием апостолов и фигурок ребенка, подростка, взрослого и старика, олицетворяющих различные фазы жизни.

  • Часы с кукушкой, Триберг

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Часы с кукушкой, Триберг

    Самые большие в мире часы с кукушкой находятся в лесу Шварцвальд на юге Германии. Одни только часы весят шесть тонн! Хороша и кукушка - каждые полчаса деревянная птица высотой 4,5 метра "выпархивает" из своего окошка на втором этаже.

  • Часы Анкер, Вена

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Часы "Анкер", Вена

    Самые знаменитые часы Вены соединяют в виде мостика два здания в историческом центре австрийской столицы. Часы были изготовлены более ста лет назад по заказу страховой компании Der Anker - разумеется, в стиле модерн. Почти трехметровой высоты фигуры из меди, в том числе, и исторические персонажи, выходят каждый час и совершают по циферблату свое круговое движение под музыку Гайдна.

  • Часовая башня, Грац

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Часовая башня, Грац

    Еще одни известные часы Австрии находятся в Граце. Особенность курантов на высокой "замковой горе" Шлосберг - часовая стрелка у них больше минутной. Изначально на циферблате была только одна большая стрелка, чтобы ее можно было хорошо разглядеть на расстоянии. Позднее добавили и минутную стрелку - размером поменьше.

  • Часы мирового времени, Берлин

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Часы мирового времени, Берлин

    Часы мирового времени (Weltzeituhr) в Берлине признаны памятником архитектуры. В узком смысле это, конечно, не куранты. Установили эти необычные часы на Александерплац в 1969 году. С тех пор это популярное место встречи для берлинцев и туристов. В верхней части - упрощенная модель Солнечной системы, на цилиндре ниже ее можно прочитать время в 24 часовых поясах Земли.

  • Часы текущего времени, Берлин

    От Биг-Бена до Спасской башни: самые красивые куранты Европы

    Часы текущего времени, Берлин

    Менее известные, но не менее интересные часы находятся в берлинском "Европа-центре". 13-метровый хронометр появился в этом символическом для Западного Берлина комплексе в 1982 году и занимает пространство в три этажа. Эти часы наглядно демонстрируют, как в буквальном смысле течет время. Уровень жидкости в больших шариках показывает часы, а маленькие шары - это минуты.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Элла Володина


Смотрите также:

Смотреть видео 05:12

Часы очень уникальные и дорогие

Контекст

В Германии обновили уникальные куранты

Астрономические часы в немецком Ростоке идут уже более 500 лет. Календарь требует, однако, обновления по прошествии 130 лет. (01.01.2018)  

Самые большие в мире часы с кукушкой за пределами Шварцвальда

Вновь приближается день, когда жителям Германии и многих других стран придется переводить стрелки. Хороший повод поговорить об удивительных часах. (26.10.2016)  

Более 80 процентов европейцев высказались за отмену перевода часов

По информации Westfalenpost и dpa, в опросе Еврокомиссии участвовали 4,6 миллиона человек. Большинство хотели бы оставить летнее время. (29.08.2018)  

Глава Еврокомиссии пообещал отменить переходы на зимнее и летнее время

Согласно неофициальным данным, 80% опрошенных в ЕС выступили за отказ от перевода стрелок часов. Соответствующее решение ЕС должно быть одобрено национальными парламентами Евросоюза. (31.08.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Биг-Бен замолчал на несколько лет (21.08.2017)  

Ностальгические часы из платины  