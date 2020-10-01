Хроника пандемии: президент США Трамп уходит на карантин

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 34 млн жителей планеты. От последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,02 млн человек, выздоровели 25,6 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями пятницы, 2 октября (время московское).

++05.45++

В Германии за минувшие сутки подтверждено 2673 новых заражения, а 8 больных с COVID-19 скончались, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Всего в ФРГ вирус выявлен у 294 395 человек, 9508 инфицированных умерли.

++04.55++

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News подтвердил, что у помощницы главы Белого дома Хоуп Хикс выявлен коронавирус. Сам американский лидер и первая леди Мелания Трамп "начинают карантинный процесс" и будут ждать результатов своих тестов. Хикс за последние несколько дней посетила несколько предвыборных мероприятий с участием Трампа.

++03.50++

За прошедшие сутки в Китае выявлены 10 новых случаев заражения и 33 бессимптомных носителя, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. Во всех случаях речь идет о приехавших из-за границы. С момента вспышки заболевания вирус SARS-CoV-2 в стране был обнаружен у 85 424 человек, 4634 умерли, следует из официальных данных.

Граффити в Мехико

++03.20++

В Мексике за минувшие сутки скончались 432 больных с COVID-19, общее число летальных исходов составляет 78 078, следует из данных медиков. Вирус SARS-CoV-2 с момента проникновения в страну был выявлен у 748 315 человек (суточный прирост 5099).

++02.40++

В Бразилии за прошедшие сутки выявлено 36 157 новых заражений и 728 смертей среди больных с коронавирусом, следует из данных властей. Республика уступает по общему числу зараженных (4 847 092) лишь США и Индии, а по количеству летальных исходов (144 680) - только Соединенным Штатам.

++02.00++

В Москве за истекшие сутки скончались еще 28 пациентов с выявленным коронавирусом, сообщил столичный оперативный штаб. Это максимальное количество с середины июля. Всего в городе умерли 5282 человека с COVID-19, следует из данных оперштаба.

++01.20++

В различных мероприятиях по борьбе с распространением инфекции задействованы около 1350 служащих вооруженных сил Германии, сообщил представитель Минобороны ФРГ изданиям медиагруппы Funke. В частности, 426 человек помогают отслеживать цепочки инфицирования, а еще порядка 320 служащих бундесвера в 12 федеральных землях работают с мобильными пунктами сдачи тестов.

++00.50++

Американская судоходная компания Carnival Cruise Line до конца года отменила круизы из всех портов США, за исключением Майами и Порт-Канаверал. Крупнейший в мире круизный оператор предлагает возместить средства путешественникам, которых коснется решение. Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) ранее распорядились продлить запрет на совершение круизов до конца октября.

++00.01++

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил частичное возвращение болельщиков на трибуны на матчах под эгидой УЕФА в тех странах, где это разрешено местными властями. Стадион на каждом матче может быть заполнен не более чем на 30 процентов (если установленное властями ограничение ниже, будет учитываться именно оно). Зрители обязаны соблюдать правила социального дистанцирования, местные власти могут ввести дополнительные требования. Болельщики гостевых команд не смогут посещать матчи до принятия дальнейших решений, подчеркивается в сообщении УЕФА.

Хроника пандемии 30 сентября >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Цирк остался, артисты уехали Легендарный Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства после трех месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса. Знаменитый цирк объявил о сокращении 3480 из 5000 своих сотрудников. Cirque du Soleil, базирующийся в канадском Монреале, назвал причиной таких шагов "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19".

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Под крылом, но без защиты О массовых сокращениях предупредил и европейский авиакосмический концерн Airbus. Он намерен сократить около 15 тысяч рабочих мест в связи с падением спроса в результате пандемии коронавируса. Работу может потерять каждый шестой сотрудник секции транспортных самолетов - самой важной и крупной в Airbus. Только в Германии должны быть сокращены 5100 рабочих мест.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Вопрос повис в воздухе Крупнейший авиаперевозчик в Германии Lufthansa попал в турбулентную зону из-за коронавируса. Авиаконцерн был исключен из фондового индекса Dax, в котором числился 32 года. Компания получит девять млрд евро в виде прямой финансовой помощи и госгарантий по кредиту, но под угрозой - 26 тысяч рабочих мест. "В случае аварийной ситуации мы спасаем вас, а кто спасет нас?" - спрашивает стюардесса.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Под одним небом Британский авиаперевозчик British Airways планирует сократить 12 тысяч сотрудников из 42 тысяч. Его французский конкурент Air France в связи с пандемией сокращает более 7500 сотрудников. Британский авиаперевозчик Easy Jet исходит из долгосрочного падения спроса. Концерн планирует сократить численность сотрудников на 30 процентов: работу могут потерять до 4500 человек.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Тише едешь, дальше будешь И хотя автоконцерны пока не озвучивали страшных сценариев, мировой рынок сбыта автомобилей может сократиться на 18 процентов в 2020 году. Немецкий эксперт по автомобильной отрасли Фердинанд Дуденхеффер уже сделал свой неутешительный прогноз: под угрозой - примерно 100 тысяч рабочих мест в Германии. Автомобильная отрасль является здесь работодателем для 800 тысяч человек.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Тяжелое оборудование Немецкий концерн MTU Aero Engines AG планирует сократить численность сотрудников на 15 процентов. На производителя авиационных двигателей из Мюнхена работают 10 тысяч человек по всему миру. Под угрозой сокращений оказались до 1500 мест. В 2019 году MTU Aero Engines AG вошел в топ-лигу биржевого индекса DAX.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Мода отменяется? Сидение дома, запрет на массовые мероприятия отбили у многих охоту обзаводиться обновками. Спад потребительской активности ощутила торговля. Концерн Galeria Karstadt Kaufhof допускает закрытие сразу около 80 из 170 своих универмагов, ассортимент которых в значительной мере составляет одежда. Более 5000 сотрудников из 28 000 могут потерять работу. На фото - протесты в Ганновере.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Все отдыхают Один из крупнейших в мире туристических концернов TUI из-за пандемии коронавирусной инфекции объявил о сокращении 8000 рабочих мест. В руководстве компании, уже получившей финансовую помощь от государства, заявили, что эти меры являются вынужденными, чтобы сохранить представительства концерна в мире. Концерн рассчитывает добиться уменьшения административных издержек на 30 процентов. Автор: Марина Борисова

