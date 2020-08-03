Хроника пандемии: Число заразившихся в Италии в 6 раз превышает официальные данные  

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 18,3 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого вирусом легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 695 тысяч человек, выздоровели более 11,6 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями во вторник, 4 августа (время московское).

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Эффективной вакцины от коронавируса может и не появиться вовсе, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "Ряд вакцин в настоящее время находится на третьем этапе клинических испытаний, и мы все надеемся, что у нас будет несколько эффективных вакцин, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент универсального оружия нет - и оно может не появиться вовсе", - заявил он на пресс-конференции в Женеве. Глава ВОЗ призвал страны и правительства неукоснительно соблюдать меры противодействия пандемии - ношение масок, социальное дистанцирование, соблюдение гигиены рук и тестирование.

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Мобильное приложение Corona-Warn-App, используемое в Германии для отслеживания распространения коронавируса в стране, вскоре появится еще на пяти языках, сообщила во вторник Доротея Бер (Dorothee Bär), отвечающая в правительстве ФРГ за развитие цифровых технологий. По ее словам, наряду с уже имеющейся версией приложения на немецком, английском и турецком языках пользователи смогут скачать его на русском, польском, болгарском, румынском и арабском языках. На сегодняшний день это приложение в Германии установили на своих смартфонах около 16,4 миллиона человек.

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В Бразилии, по данным министерства здравоохранения, за прошедшие сутки выявлен 16 641 случай заражения коронавирусом, 561 человек скончался. С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились более 2,75 миллиона человек, 94 665 человек умерли от последствий заражения. По числу инфицированных в мире Бразилия находится на втором месте после США.

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Футболист в будущем может быть удален с поля, если он во время матча намеренно будет кашлять в сторону арбитра или других игроков. Такое решение в целях борьбы с коронавирусом принял Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) – расположенная в Цюрихе организация, которая занимается регулированием правил игры в футбол. Право наказывать имеет футбольный судья. Случаи, в которых футболист кашляет случайно, или между ним и другими игроками большое расстояние, не должны наказываться.

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В Италии реальное число заразившихся коронавирусом может быть в 6 раз выше официальных данных. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного министерством здравоохранения и национальным статистическим ведомством. По их данным, 1,5 миллиона итальянцев или примерно 2,5 населения страны имеют в крови антитела на коронавирус. В ходе исследования с 25 мая по 15 июля были протестированы 64 660 человек по всей стране. При этом, по данным авторов, у примерно 30 процентов участников, у которых были обнаружены антитела, не было никаких симптомов заболевания. Исследование, кроме того, выявило серьезные региональные различия. Так, в северной провинции Ломбардия иммунитет к коронавирусу имеют 7,5% населения, в городе Бергамо, расположенном в этой провинции - около 24%; в соседней провинции Венето – 1,9%, в большинстве южных провинций страны – на уровне 1%, а на Сицилии – только 0,3%.

Хроника пандемии 3 августа >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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