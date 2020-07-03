Какие привычки испанцев приводят к новым вспышкам Covid-19

Вторую волну Covid-19 в Испании ожидали лишь осенью. Но неожиданно практически во всех регионах страны сейчас фиксируют новые вспышки заболевания. Какие причины этому способствуют?
По данным министерства здравоохранения, в Испании насчитывается 361 очаг коронавируса. За минувшие две недели заразились 24 034 человека, за последние сутки - 1153. И это при том, что в конце июня, после трех месяцев жестких карантинных мер, заболеваемость сошла на нет, что позволило властям страны утверждать, что с Covid-19 удалось справиться. Правда, многие эксперты полагают, что вторая волна эпидемии все же может произойти, но не раньше осени.
К причинам многочисленных неожиданных вспышек Covid-19 в разных регионах страны аналитики относят привычку испанцев расслабляться в отпускной сезон - их пристрастие к путешествиям и к разного рода массовым праздникам и развлечениям. Другой фактор - небывалый в этом году наплыв нелегальных мигрантов из стран, где пандемия в разгаре, и приезд сезонных рабочих-иностранцев, задействованных в сфере сельского хозяйства.
Очаги заболевания, по данным Минздрава, наблюдаются по всей стране, хотя наибольшее число заражений выявлено в таких регионах как Арагон, Каталония, Мадрид и Мурсия. В Андалуcии, например, вспышки есть и на курортах побережья, и в крупных городах - Севилье, Гранаде и Кордове. В последней заразилось сразу 110 человек - посетители ночной дискотеки. Как пояснил DW сотрудник Координационного центра Минздрава по борьбе с эпидемиями доктор Хавьер Посо, инфицированные Covid-19 в последний месяц "значительно помолодели". Если раньше их средний возраст составлял 54 года, то теперь - 34.
По словам Посо, "другой весьма характерный случай заболевания" произошел в Мадриде, где в одном из баров заразились сразу 55 гостей, праздновавших день рождения родственника. А в городке Торрехон-де-Ардос, вблизи столицы, заболели 57 участников церковного праздника. Оказались инфицированными и 8 гостей семейного ужина в Мадриде, и 16 футболистов из команды мадридского пригорода Фуэнлабрада, а также 35 участников турпохода по столичной провинции. Опасным очагом заражения стал также пригород города Пальма на острове Майорка, где по ночам собиралась молодежь.
Смягчение миграционной политики правительством Испании также негативно сказалось на распространении коронавируса, продолжил доктор Посо. Привлеченные возможностью получить денежное пособие для неработающих, вселиться в пустующую квартиру - теперь за это испанцы не наказывают - и обещанием быстро получить европейский вид на жительство, в страну хлынули тысячи мигрантов из Африки.
В мадридских кафе про маски часто никто не вспоминает. Теперь за забывчивость придется платить 100 евро.
В качестве примера врач привел ситуацию в Картахене, провинция Мурсия, куда только в минувшее воскресенье прибыли на лодках полтысячи африканцев. У 34 из них был выявлен Covid-19. Однако, многие из прибывших не пожелали находиться в 14-дневном карантине и разбежались. Неудивительно, отметил Посо, что Мурсия является одним из основных очагов коронавируса. Аналогичная ситуация сложилась и в других прибрежных зонах - Валенсии и Андалусии - куда прибывают нелегалы.
Еще одним источником заражения, по данным Минздрава, являются иностранные сезонные рабочие - из Северной Африки и Восточной Европы, приехавшие на уборку фруктов и овощей. Именно им, как выяснилось, обязаны вспышка заболеваемости в провинция Льейда, Уэска и Альбасете. Они, как правило, живут скученно, порой во временных лагерях без надлежащих санитарных условий, что способствует распространению коронавируса, заключил доктор Посо.
Сообщения о новых вспышках Covid-19 "большинство испанцев встретили без паники", рассказал в беседе с DW сотрудник Мадридского центра социологических исследований Карлос Варгас Креспо.
Как свидетельствуют опросы, принимаемые властями меры не вызывают у населения жесткой критики, как это было минувшей весной, в самый разгар пандемии. К примеру, не критикуется даже распоряжение властей Мадрида, Барселоны и Андалусии носить - под угрозой штрафа в 100 евро - маски в общественных местах - причем в Андалусии даже на пляжах.
Никто не скупает, как весной, продукты и туалетную бумагу впрок, не пытается сбежать за границу, продолжил социолог. Теперь у людей есть опыт, как не заразиться, и есть возможность купить ранее дефицитные защитные средства - маски, перчатки и спиртовый гель. Хотя, в соответствии с опросами общественного мнения, люди крайне встревожены экономическими последствиями коронавируса. Ведь пандемия, к примеру, парализовала главную отрасль Испании - иностранный туризм. Так что тысячи испанцев остались без заработка и живут на временных государственных пособиях.
Меры по борьбе с распространением коронавируса принимаются исключительно региональными властями, поскольку правительство делегировало им это право. К примеру, в Мадриде ограничена по времени работа дискотек, а в Барселоне они вообще закрыты на две недели.
В этих городах людям запрещено собираться компаниями более 10 человек, будь-то городской бульвар, ресторан или частная квартира. Полный карантин с запретом покидать без особой надобности жилище введен лишь в районе Сегриа, провинция Льейда.
Ситуацию, когда центральная власть фактически самоустранилась от борьбы с пандемией, критикует парламентская оппозиция и пресса. Газета El Imparcial пишет в этой связи, что Минздраву следовало бы не только заниматься статистикой заболеваемости, но и разработать "единый протокол борьбы" с Covid-19 и активно включиться в работу. Ведь "администрации на местах не всегда обладают достаточными знаниями и средствами, а поэтому порой запаздывают с надлежащими мерами".
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