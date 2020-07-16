 ВОЗ: Универсальное оружие от COVID-19 может и не появиться | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.08.2020

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Мир

ВОЗ: Универсальное оружие от COVID-19 может и не появиться

Глава ВОЗ сообщил, что гарантий в том, что проходящие испытание вакцины эффективны, нет никаких. Он призвал не полагаться на универсальное оружие.

Тест на коронавирус в немецком аэропорту

Эффективной вакцины от коронавируса может и не появиться вовсе, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "Ряд вакцин в настоящее время находится на третьем этапе клинических испытаний, и мы все надеемся, что у нас будет несколько эффективных вакцин, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент универсального оружия нет - и оно может не появиться вовсе", - заявил он на пресс-конференции в Женеве.

Глава ВОЗ призвал страны и правительства неукоснительно соблюдать меры противодействия пандемии - ношение масок, социальное дистанцирование, соблюдение гигиены рук и тестирование. "Послание людям и правительствам очень четкое: делайте это все", - призвал Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, ношение масок должно стать символом солидарности по всему миру.

Между тем в России ожидают, что первая в мире сертифицированная вакцина появится именно там. Ожидается, что препарат, разработанный Национальным исследовательским центром им. Н. Гамалеи, может получить государственную регистрацию 10 - 12 августа. В интервью CNN глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, финансировавшего разработку вакцины, сравнил это событие с запуском первого искусственного спутника Земли. "Американцы были удивлены, когда услышали  сигналы спутника в космосе. То же самое будет и с вакциной. Россия получит ее первой", - заявил он.

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    Автор: Марина Барановская


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