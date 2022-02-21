 Храм Николая Чудотворца - памятник ганзейской готики (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 23.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Храм Николая Чудотворца - памятник ганзейской готики (фотогалерея)

Она чудом уцелела во время бомбардировок Висмара в конце Второй мировой войны. Сегодня эта церковь считается выдающимся образцом кирпичной готики Северной Европы.

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    Висмар - древний ганзейский город на Балтике, торговавший по всей Европе вплоть до Великого Новгорода. О его былом величии и богатстве напоминают старые кирпичные церкви. Лучше всех сохранился храм Святого Николая. Такой вид на него открывается с колокольни разрушенной во время военных бомбежек Мариенкирхе. Тень этой осиротевшей башни вечером падает на сохранившийся церковный фундамент...

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    Размеры храма впечатляют: 85 метров в длину и 58 метров в ширину. Для его строительства, согласно подсчетам экспертов, потребовалось около трех миллионов кирпичей - как стандартных, так и покрытых глазурью, а также украшенных декоративными элементами или изображениями Николая Чудотворца, Богородицы, львов и драконов.

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    Большинство таких декоративных кирпичей были доставлены в Висмар из Люнебурга - также ганзейского города, известного своими соляными промыслами. Фасад южного поперечного нефа над нынешним главным входом в храм украшают сотни таких элементов с выложенным в центре символическим изображением солнца.

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    Храм Святого Николая - жемчужина кирпичной готики в Германии, но более поздние эпохи также оставили свои следы. Например, выполненные в барочном стиле двери, а также элементы внутреннего убранства. Закладка первого камня датирована 1370 годом. Закончились работы в 1508 году, когда был доделан шпиль. Основной этап пришелся на 1381-1487 годы.

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    Сильное впечатление на посетителей до сих пор производит очень узкий и высокий центральный неф: 37 метров от пола до сводчатого потолка и всего десять с половиной метров ширины. По высоте центрального нефа церковь Св. Николая занимает четвертое место в Германии, лишь немногим уступая, например, храму Св. Марии в Любеке, который считается эталоном кирпичной готики Северной Европы.

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    Центральный неф - стройный и легкий, пронизанный светом. Особую выразительность и экспрессивность ему придают узкие боковые пролеты шириной чуть менее семи метров, а также чередование светлых полос и темной кладки. Эффект усиливается с помощью расположенных под самыми сводами окон, словно ведущими прямиком на Небеса.

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    Эта модель корабля полутораметровой длины напоминает о ганзейском прошлом Висмара и храма Святого Николая. Изготовили ее в 1910 году. Церковь Nikolaikirche была возведена на средства купцов и моряков, то есть была их храмом, о чем свидетельствовали принадлежавшие торговым гильдиям специальные алтари. Подобные храмы можно посетить в других немецких городах на Балтике, например, в Штральзунде.

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    Практически ни один ганзейский храм не обходился без изображений главного покровителя путников и мореплавателей Святого Христофора - бывшего воина огромного роста, несущего через реку маленького Иисуса на плече. Настенная роспись в Висмаре высотой более десяти метров считается одним из самых известных изображений этого святого в христианском искусстве. Она датируется 1450 годом.

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    Среди других росписей позднеготического периода особого внимания заслуживает монументальное Родословие Иисуса в виде древа со средневековыми портретными изображениями, реставрированными и дополненными в XIX веке. Их можно увидеть в южном башенном зале, а Святой Христофор находится с северной стороны - в менее посещаемом, удаленном от основного входа боковом северном зале.

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    В 1524 году произошло обрушение сводов в боковых нефах храма. В 1699 году он пострадал после взрывов на соседних пороховых складах. Ремонт привел к изменениям внутреннего убранства, замене средневековых элементов барочными произведениями сакрального искусства. После Второй мировой войны к ним прибавились церковные ценности, спасенные из разрушенных или сильно пострадавших храмов Висмара.

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    К числу таких "перемещенных" произведений церковного искусства относится ретабло 1430 года из церкви Святого Георгия, сильно поврежденной во время бомбежек в апреле 1945 года. Эта многоярусная запрестольная композиция – один из важнейших памятников средневекового сакрального искусства всего балтийского региона.

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    Средневековые посетители ганзейских храмов могли без труда различать многих святых, не нуждаясь в подписях, по одним характерным для них атрибутам. В этом ряду запрестольной композиции слева направо расположены фигуры святых Маврикия, норвежского короля Олафа, Викентия Сарагосского, Лаврентия Римского, Николая Чудотворца и Леонарда Лиможского.

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    С 2004 года у посетителей церкви появилась возможность заглянуть под крышу храма, пройти с экскурсией по чердаку, откуда через круглые средневековые окна можно увидеть внутренние помещения храма и его посетителей с необычной перспективы…

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    С 2002 года церковь Святого Николая вместе с другими городскими памятниками кирпичной готики включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    Висмар - древний ганзейский город на Балтике, торговавший по всей Европе вплоть до Великого Новгорода. О его былом величии и богатстве напоминают старые кирпичные церкви. Лучше всех сохранился храм Святого Николая. Такой вид на него открывается с колокольни разрушенной во время военных бомбежек Мариенкирхе. Тень этой осиротевшей башни вечером падает на сохранившийся церковный фундамент...

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    Размеры храма впечатляют: 85 метров в длину и 58 метров в ширину. Для его строительства, согласно подсчетам экспертов, потребовалось около трех миллионов кирпичей - как стандартных, так и покрытых глазурью, а также украшенных декоративными элементами или изображениями Николая Чудотворца, Богородицы, львов и драконов.

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    Большинство таких декоративных кирпичей были доставлены в Висмар из Люнебурга - также ганзейского города, известного своими соляными промыслами. Фасад южного поперечного нефа над нынешним главным входом в храм украшают сотни таких элементов с выложенным в центре символическим изображением солнца.

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    Храм Святого Николая - жемчужина кирпичной готики в Германии, но более поздние эпохи также оставили свои следы. Например, выполненные в барочном стиле двери, а также элементы внутреннего убранства. Закладка первого камня датирована 1370 годом. Закончились работы в 1508 году, когда был доделан шпиль. Основной этап пришелся на 1381-1487 годы.

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    Сильное впечатление на посетителей до сих пор производит очень узкий и высокий центральный неф: 37 метров от пола до сводчатого потолка и всего десять с половиной метров ширины. По высоте центрального нефа церковь Св. Николая занимает четвертое место в Германии, лишь немногим уступая, например, храму Св. Марии в Любеке, который считается эталоном кирпичной готики Северной Европы.

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    Центральный неф - стройный и легкий, пронизанный светом. Особую выразительность и экспрессивность ему придают узкие боковые пролеты шириной чуть менее семи метров, а также чередование светлых полос и темной кладки. Эффект усиливается с помощью расположенных под самыми сводами окон, словно ведущими прямиком на Небеса.

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    Эта модель корабля полутораметровой длины напоминает о ганзейском прошлом Висмара и храма Святого Николая. Изготовили ее в 1910 году. Церковь Nikolaikirche была возведена на средства купцов и моряков, то есть была их храмом, о чем свидетельствовали принадлежавшие торговым гильдиям специальные алтари. Подобные храмы можно посетить в других немецких городах на Балтике, например, в Штральзунде.

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    Практически ни один ганзейский храм не обходился без изображений главного покровителя путников и мореплавателей Святого Христофора - бывшего воина огромного роста, несущего через реку маленького Иисуса на плече. Настенная роспись в Висмаре высотой более десяти метров считается одним из самых известных изображений этого святого в христианском искусстве. Она датируется 1450 годом.

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    Среди других росписей позднеготического периода особого внимания заслуживает монументальное Родословие Иисуса в виде древа со средневековыми портретными изображениями, реставрированными и дополненными в XIX веке. Их можно увидеть в южном башенном зале, а Святой Христофор находится с северной стороны - в менее посещаемом, удаленном от основного входа боковом северном зале.

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    В 1524 году произошло обрушение сводов в боковых нефах храма. В 1699 году он пострадал после взрывов на соседних пороховых складах. Ремонт привел к изменениям внутреннего убранства, замене средневековых элементов барочными произведениями сакрального искусства. После Второй мировой войны к ним прибавились церковные ценности, спасенные из разрушенных или сильно пострадавших храмов Висмара.

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    К числу таких "перемещенных" произведений церковного искусства относится ретабло 1430 года из церкви Святого Георгия, сильно поврежденной во время бомбежек в апреле 1945 года. Эта многоярусная запрестольная композиция – один из важнейших памятников средневекового сакрального искусства всего балтийского региона.

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    Средневековые посетители ганзейских храмов могли без труда различать многих святых, не нуждаясь в подписях, по одним характерным для них атрибутам. В этом ряду запрестольной композиции слева направо расположены фигуры святых Маврикия, норвежского короля Олафа, Викентия Сарагосского, Лаврентия Римского, Николая Чудотворца и Леонарда Лиможского.

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    С 2004 года у посетителей церкви появилась возможность заглянуть под крышу храма, пройти с экскурсией по чердаку, откуда через круглые средневековые окна можно увидеть внутренние помещения храма и его посетителей с необычной перспективы…

  • Церковь Святого Николая в Висмаре (Nikolaikirche Wismar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Церковь Святого Николая в Висмаре

    С 2002 года церковь Святого Николая вместе с другими городскими памятниками кирпичной готики включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Автор: Максим Нелюбин


Читайте также: 
• Ганза. История одного союза
• Достопримечательности Германии: Любек  
• Достопримечательности Германии: Штральзунд 

Висмар

Зачем Петр Великий ездил в немецкий город Висмар

В 1716 году этот немецкий город посетил Петр I, которого очень интересовали укрепления, построенные здесь шведами. Укрепления давно разобрали, но сам Висмар во многом не изменился.  

История осиротевшей колокольни

Храм Девы Марии - Мариенкирхе в Висмаре являлся одним из важнейших памятников кирпичной готики всего балтийского региона. В 1960 году его взорвали по указанию СЕПГ.  

504 возможности возблагодарить бога

Загадочные фрески и барочные росписи госпитальной Церкви Святого Духа в городе Висмар.  

Княжеское подворье в Висмаре - первый ренессансный дворец Мекленбурга

В разное время в первом ренессансном дворце Мекленбурга размещались шведский трибунал, театр, лазарет, архив, кухня для бедных, конюшня и станция для случки лошадей.  

Контекст

Мариенкирхе в Любеке - идеал ганзейской готики

Церковь Святой Марии (Marienkirche) заложили в Любеке в 1251 году. По высоте центрального нефа она занимает первое место в мире среди кирпичных готических церквей.  

10 причин любить Мекленбург - Переднюю Померанию

Мекленбург - Передняя Померания - земля балтийских курортов и живописных озер на востоке Германии.  

Церковь Святого Николая в Висмаре  

Также по теме

Зачем Петр Великий ездил в немецкий город Висмар (фотогалерея)

Зачем Петр Великий ездил в немецкий город Висмар (фотогалерея) 21.02.2022

Архитектурные памятники ганзейского города Висмар в Германии внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Bad Ems, Russ.-Orthodox. Kirche, Rheinl.-Pfalz, Germany | Verwendung weltweit

Какие русские храмы в Германии являются Всемирным наследием? 28.07.2021

Эти православные церкви являются не только действующими храмами, но и свидетельствами давних и тесных связей между Германией и Россией.

Köln, Kölner Dom. Deutschland entdecken, Relaunch. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU028

Кельнский собор - храм, который принадлежит сам себе 14.10.2020

140 лет назад, 15 октября 1880 года, было официально завершено возведение Кельнского собора. Строительство этого храма продолжалось более шести столетий, включая долгий перерыв.