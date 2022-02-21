Храм Николая Чудотворца - памятник ганзейской готики (фотогалерея)

Церковь Святого Николая в Висмаре

Эта модель корабля полутораметровой длины напоминает о ганзейском прошлом Висмара и храма Святого Николая. Изготовили ее в 1910 году. Церковь Nikolaikirche была возведена на средства купцов и моряков, то есть была их храмом, о чем свидетельствовали принадлежавшие торговым гильдиям специальные алтари. Подобные храмы можно посетить в других немецких городах на Балтике, например, в Штральзунде.