Храм Николая Чудотворца - памятник ганзейской готики (фотогалерея)

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Она чудом уцелела во время бомбардировок Висмара в конце Второй мировой войны. Сегодня эта церковь считается выдающимся образцом кирпичной готики Северной Европы.
В 1716 году этот немецкий город посетил Петр I, которого очень интересовали укрепления, построенные здесь шведами. Укрепления давно разобрали, но сам Висмар во многом не изменился.
Храм Девы Марии - Мариенкирхе в Висмаре являлся одним из важнейших памятников кирпичной готики всего балтийского региона. В 1960 году его взорвали по указанию СЕПГ.
Загадочные фрески и барочные росписи госпитальной Церкви Святого Духа в городе Висмар.
Церковь Святой Марии (Marienkirche) заложили в Любеке в 1251 году. По высоте центрального нефа она занимает первое место в мире среди кирпичных готических церквей.