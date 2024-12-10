Белорусок спросили о харассменте. Большинство сталкивались

У белорусок в эмиграции спросили, сталкивались ли они с сексуализированным харассментом. О результатах опроса - в материале DW.

Проблема сексуализированного харассмента в белорусском гражданском обществе за границей - в центре внимания исследования , проведенного правозащитной организацией "Правовая инициатива" в сотрудничестве с белорусской феминисткой и активисткой Настой Базар. Результаты были представлены 9 декабря.

Авторы исследования проанализировали 39 онлайн-анкет и 8 глубинных интервью белорусок, эмигрировавших в Польшу, Литву, Грузию, Германию, США и Нидерланды. Опрос проводился на условиях анонимности. 79% респонденток сообщили, что хотя бы раз в жизни подвергались тому или иному виду харассмента. Почему так происходит, и что с этим делать - у DW.

Белоруски считают харассмент распространенным явлением в эмиграции

Изначально около 44% участниц опроса заявили, что не сталкивались с харассментом в профессиональной среде. Но в дальнейшем, благодаря уточняющим вопросам, выяснилось, что 79% респонденток "хотя бы раз в жизни подвергались тому или иному виду харассмента". По мнению авторов исследования, это говорит о том, что "женщины не всегда ассоциируют действия, которые совершаются в отношении них, как харассмент".

Наиболее распространенная форма - сексуализированные комментарии. О них заявили почти 27% опрошенных. 19% рассказывали "о физическом контакте без согласия" - объятиях, попытках поцеловать, прикосновениях к интимным местам и другом.

17% женщин испытывали навязчивое внимание со стороны мужчин, 11,5% сообщили о личных приглашениях в ресторан, номер отеля или "место, где вы будете вдвоём". Более 9,5% - о сексуализированных жестах или мимике в свой адрес.

Почти 8% белорусок рассказали о сексе без выраженного согласия. Сексуализированные сообщения или фотографии получали около 6% опрошенных, 2% белорусок поступали предложения секса на собеседовании, в командировке, на работе и т.д.

При этом менее половины пострадавших (44%) "находили в себе смелость или возможность поделиться случившимся".

Харассмент присутствует во всех сферах?

"Женщины не будут говорить, пока не будет доверия, пока не будут их слышать, пока не перестанут их обесценивать", - отметила во время онлайн-презентации исследования Наста Базар.

Наста Базар Фото: Alexander Suschevsky

Подтверждают это и данные опроса: респондентки сообщали, что в большинстве случаев реакция руководства на ситуацию харассмента была "либо неэффективной, либо отсутствовала вовсе".

Большинство женщин (72,5%) считают харассмент распространенным явлением в белорусском обществе в эмиграции.

Авторы добавляют, что случаи сексуализированных домогательств фиксировались в различных сферах: образовании, некоммерческих организациях, в том числе правозащитном секторе, IT, журналистике, белорусском бизнесе за границей, культуре, политике и других.

При этом белоруски, работающие "в сферах с выраженной социальной миссией", отмечали, что ожидали "безопасной среды и общих ценностей". Им было сложнее осознавать и рассказывать о харассменте.

"В политике тоже это есть, и в Офисе, и в Кабинете, и в КС (речь об Офисе и Объединенном переходном кабинете Светланы Тихановской и Координационном совете белорусской оппозиции. - Ред.), - добавляет Базар.

Активистка не согласна с теми, кто советует "не выносить сор из избы", чтобы не давать лишних поводов для белорусской официальной пропаганды. Она уверена, что это не должно приводить к замалчиванию таких случаев.

У белорусов историческая терпимость к харассменту?

Говоря о причинах харассмента в среде белорусской эмиграции, авторы исследования отмечают "историческую терпимость к харассменту" в Беларуси, что формирует "культуру молчания", при этом нарушение личных границ становится обыденным.

Дополнительным фактором является то, что женщины в эмиграции часто оказываются в сложном материальном положении, вынуждены выполнять "черновую работу", а мужчины занимают руководящие позиции.

"Разница в заработках может быть в четыре раза между мужчинами и женщинами, руководителями и подчиненными. Женщинам зарплату сокращают чаще", - отмечает Базар.

Белоруски боятся потерять работу и оказаться в социальной изоляции, что "усиливает чувство беззащитности".

Среди мер, которые бы могли изменить ситуацию с уровнем харассмента, авторы исследования отмечают необходимость введения юридической ответственности и последствий для репутации лиц, чьи действия можно расценивать как харассмент.

В то же время женщины должны иметь доступ к образовательным возможностям, бесплатной и независимой адвокатской помощи. Также должна быть создана система защиты сотрудниц, к примеру, через формирование независимого профсоюза.

Еще одним направлением называется "работа по изменению взглядов", поскольку "многие мужчины, даже не имея прямых намерений нарушить границы, могут не осознавать, что их поведение неприемлемо".

Домашнее насилие может стать проблемой в эмиграции и внутри Беларуси

Во время презентации исследования Наста Базар также коснулась темы домашнего насилия как в эмиграции, так и внутри Беларуси. "В ноябре, за одну неделю, я разговаривала с четырьмя белорусками, которые находятся в Вильнюсе и Варшаве, после того, как их избили их партнеры, трое из которых были белорусы. Я считаю, что это огромная проблема, с которой мы еще столкнемся", - отметила активистка.

По ее мнению, чтобы этого избежать, за рубежом должна быть выстроена система долгосрочной реабилитации бывших политзаключенных и белорусских добровольцев, воевавших в Украине.

Внутри Беларуси уровень нормализации насилия еще выше, считает Базар. Она предполагает, что сейчас ситуация хуже, чем была до 2020-го года, "когда там хотя бы существовали НГО, которые помогали женщинам".

"Мы знаем ситуации, когда женщин шантажируют их мужья, говоря, что если ты пойдешь в милицию, я покажу фотографии с протестов. Это те самые мужчины, которые тоже были на протестах", - говорит Базар.

Она также убеждена, что уровень домашнего насилия вырос и в семьях тех, кто разгонял протесты, что для них это не прошло бесследно.