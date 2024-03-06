В Варшаве прошла акция памяти жертв насилия

Около 2 тысяч человек собрались в центре Варшавы, чтобы почтить память изнасилованной и убитой 25-летней белоруски Лизы и всех женщин, пострадавших от насилия.

Акция "Ее звали Лиза" прошла вечером в среду, 6 марта, в центре Варшавы, где в ночь на 25 февраля была изнасилована и убита 25-летняя белоруска Лиза. Митинг инициировали представительницы польского, белорусского и украинского фемдвижения.

"Мы хотим, чтобы ее имя было известно, чтобы помнили: ее звали Лиза, ей было 25 лет, она была молодой женщиной, которая хотела жить", - сказала в беседе с DW одна из организаторов акции белорусская активистка Наста Базар. По ее словам, у марша два послания: каждая женщина должна знать, что всегда будут женщины, которые ей поверят и поддержат, а каждый мужчина должен задуматься, что он может сделать, чтобы остановить насилие.

"Минута крика" в Варшаве в память о жертвах насилия

Цветы и свечи на акции памяти убитой белоруски в Варшаве Фото: DW

В память о Лизе и других жертвах насилия польско-белорусская активистка Яна Шостак провела "минуту крика". "Мы не можем быть равнодушны. В центре Европы произошло ужасное - убийство, насилие. Я просто представила себе, что бы хотела я, если бы я была на месте Лизы, если бы я погибла. Я бы хотела, чтобы все другие не были равнодушны", - говорит Шостак.

"Мужчины должны понимать, что насилие недопустимо. К сожалению, очень много бытового насилия в отношении женщин. Нужно добиваться равных прав для женщин, нужно добиваться, чтобы женщины чувствовали себя в безопасности. Это ответственность всего общества", - отметил белорусский оппозиционный политик Павел Латушко.

Флешмоб #хопіцьгвалціць (хватитнасиловать)

Белоруска Лиза была изнасилована в ночь на 25 февраля в центре Варшавы. Насильник также пытался ее задушить, девушку нашли без сознания. 1 марта она умерла в больнице, не приходя в сознание. В преступлении подозревают 23-летнего жителя Варшавы, он находится под стражей.

После изнасилования и смерти Елизаветы в Польше начались дискуссии об ужесточении ответственности за подобные преступления. А белорусы и белоруски поддержали флешмоб #хопіцьгвалціць (хватитнасиловать) - они публикуют в соцсетях свои истории о сексуальном насилии и посты о том, что можно сделать, чтобы таких случаев стало меньше.

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