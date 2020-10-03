В Потсдаме празднуют 30-летие воссоединения Германии

Германия в субботу, 3 октября, отмечает 30-летие со дня своего воссоединения. По этому случаю во многих регионах страны запланированы праздничные мероприятия. Главное из них - торжественный акт - прошло в Потсдаме в павильоне Metropolishalle в замке Бабельсберг, где собрались высшие государственные лица и делегации граждан от федеральных земель.

Из-за пандемии коронавируса число приглашенных на центральное мероприятие было сильно ограничено: на торжество собрались лишь 230 гостей вместо первоначально запланированных 1250. Для обеспечения его безопасности были привлечены 2500 полицейских, сообщило агентство dpa.

Мемориал в память о мирной революции

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), выступая с речью на церемонии, предложил создать мемориальный комплекс в память о мирной революции в ГДР. "Если мирная революция должна оставаться источником вдохновения и сегодня, то давайте же создадим мемориал, который будет напоминать об этом мужестве", - сказал глава германского государства.

По словам Штайнмайера, в Германии со времен воссоединения и так уже появилось много мест, напоминающих о мирной революции в ГДР, однако Германия нуждается в таком "особенном месте", которое станет мемориалом, напоминающим не только об устремлениях участников мирной революции к свободе и демократии, но и о том, что "восточные немцы взяли свою судьбу в собственные руки и сами освободили себя".

Ранее в Церкви святых Петра и Павла состоялось экуменическое богослужение, на котором из-за пандемии присутствовали лишь 130 гостей, в том числе Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble). Первоначально планировалось, что на мессу соберутся 680 человек.

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