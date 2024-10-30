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ПолитикаИзраиль

Запрет БАПОР: Гутерриш выразил письменный протест Нетаньяху

Роман Сулима
30 октября 2024 г.

Генеральный секретарь ООН направил письмо израильскому премьер-министру с протестом против нового закона, запрещающего деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинцам в Израиле.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Антониу ГутерришФото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник, 29 октября, направил письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с протестом против принятого накануне в стране нового закона, запрещающего деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). "Я призываю вас и израильское правительство предотвратить потенциально разрушительные последствия и позволить БАПОР продолжать свою деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, в соответствии с его обязательствами по международному праву“, - цитирует агентство AFP выдержки из письма Гутерриша.

Далее Гутерриш подчеркивает, что "Израиль, как оккупирующая страна" должна по-прежнему быть ответственной за "обеспечение удовлетворения потребностей населения". "Если Израиль не может этого сделать, он обязан санкционировать и содействовать деятельности Организации Объединенных Наций в этих целях, в том числе деятельности БАПОР", - аргументирует в своем письме Нетаньяху генеральный секретарь ООН.

Израиль давно критикует эту организацию, занимающуюся вопросами обеспечения гуманитарными грузами населения сектора Газа. Проекты нового закона были разработаны из-за информации о предполагаемом участии нескольких сотрудников БАПОР в атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

В Израиле запретили деятельность БАПОР с 2025 года

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ должно будет прекратить "любую деятельность" на территории Израиля в следующем году. Этот законопроект был одобрен 28 октября в израильском парламенте голосами 92 депутатов против 10. Как уточняло агентство dpa, принятый закон означает, что БАПОР едва ли сможет продолжить свою работу и на палестинских территориях, поскольку Израиль контролирует все погранпереходы.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выразил глубокую обеспокоенность в связи с израильским законодательством. На ежедневном брифинге он указал, что гумпомощь не доходит до лагеря беженцев в Джебалии на севере сектора Газа и что Вашингтон не принимает такое положение вещей. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выразил "глубокое сожаление" по поводу израильских мер, направленных на запрет деятельности БАПОР. 

Германия, Франция, Великобритания, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея также "выразили глубокую обеспокоенность" законопроектами израильского парламента. В заявлении министров иностранных дел этих семи стран отмечалось, что агентство ООН предприняло шаги в ответ на обвинения в поддержке отдельными сотрудниками террористических организаций и продемонстрировало готовность к реформам.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана. Иран, который финансирует группировку "Хезболлах", тоже уже дважды наносил удары по территории Израиля с помощью беспилотников и баллистических ракет, требуя прекратить военные операции Израиля в секторе Газа.

 

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