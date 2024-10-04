Совет Безопасности ООН выразил полную поддержку Гутерришу

Отказ от взаимодействия с генсекретарем ООН или самой организацией в условиях эскалации на Ближнем Востоке является контрпродуктивным, отмечается в распространенном среди журналистов заявлении Совбеза.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в четверг, 3 октября, выразил полную поддержку генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу после объявления его персоной нон грата Израилем. "Любое решение отказаться от взаимодействия с генеральным секретарем ООН или самой организацией является контрпродуктивным, особенно в условиях нарастающей напряженности на Ближнем Востоке", - отмечается в распространенном среди журналистов заявлении 15 членов Совбеза.

В документе также подчеркивается необходимость всех стран выстраивать продуктивные и эффективные отношения с председателем Генеральной Ассамблеи ООН и воздерживаться от любых действий, подрывающих его работу, а также работу его офиса. Израиль в заявлении не фигурирует.

Глава МИД Израиля объявил Гутерриша персоной нон грата

В среду, 2 октября, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил генсека ООН персоной нон грата, заявив, что Гуттериш не выступил с безоговорочным осуждением массированного ракетного удара Ирана по Израилю 1 октября. "Любой, кто не может недвусмысленно осудить отвратительную атаку Ирана на Израиль, как это сделали почти все государства мира, не заслуживает того, чтобы ступить на израильскую землю", - подчеркнул Кац.

Кроме того, он упрекнул Антониу Гутерриша в том, что тот до сих пор не осудил нападение радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и не предпринял попыток объявить ХАМАС террористической организацией. Постоянный представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик в беседе с журналистами возразил Кацу, отметив, что Гутерриш неоднократно осуждал действия ХАМАС. Заявление главы МИД Израиля Дюжжарик охарактеризовал как "очередное нападение на сотрудников ООН со стороны израильского правительства", подчеркнув при этом, что организация продолжит сотрудничество с Израилем на всех уровнях.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, также уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.