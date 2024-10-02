Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявлен в Израиле нежелательной персоной. Причиной стало то, что Гутерриш не смог выступить с безоговорочным осуждением ракетного удара Ирана по Израилю. "Сегодня я объявил генсека ООН персоной нон грата в Израиле и запретил ему въезд в страну", - написал в соцсети X в среду, 2 октября, израильский министр иностранных дел Исраэль Кац.

"Любой, кто не может недвусмысленно осудить отвратительную атаку Ирана на Израиль, как это сделали почти все государства мира, не заслуживает того, чтобы ступить на израильскую землю", - подчеркнул Кац. Кроме того, он упрекнул Гутерриша в том, что тот до сих пор не осудил нападение радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и не предпринял попыток объявить ХАМАС террористической организацией. Нынешний генсек ООН "останется пятном на истории" организации, так как "поддерживает террористов, насильников и убийц", считает Исраэль Кац.

Ракетный удар Ирана по Израилю

Иран 1 октября нанес массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что этот обстрел стал ответом на убийство Израилем лидеров ХАМАС, "Хезболлах" и командующего КСИР в Ливане. По данным израильских СМИ, Иран выпустил по Израилю около 200 ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ответит на этот обстрел, когда сочтет нобходимым.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций ЦАХАЛ в секторе Газа, также уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.