Ракетная атака Ирана на Израиль: есть погибший и раненые

В результате массированного ракетного удара Ирана по Израилю во вторник, 1 октября, как минимум один человек погиб и не менее трех получили ранения. По данным израильских СМИ, в Тель-Авиве в результате прямого попадания ракеты в здание легкие осколочные ранения получили три человека, а в районе города Иерихон на Западном берегу реки Иордан вследствие падения обломков ракеты погиб рабочий из сектора Газа. Ранее сообщалось также, что иранские ракеты попали в две авиабазы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Падения обломков ракет зафиксированы в Тель-Авиве, Димоне, Набатиме, Хоре, Ход-ха-Шароне, Беэр-Шеве и Ришон-ле-Ционе.

В связи с иранской ракетной атакой по всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога. Граждан призвали укрыться в бомбоубежищах, воздушное пространство страны временно закрыли. Как пишут израильские СМИ, ракетные обстрелы велись несколькими волнами. Газета The Jerusalem Post сообщила, что Иран выпустил по Израилю как минимум 500 баллистических ракет, однако позже скорректировала это число до 181 ракеты.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израилю удалось перехватить большинство иранских ракет. "Было несколько попаданий в центре и других районах на юге страны", - сказал он. По словам Хагари, атака была серьезной и будет иметь последствия для Ирана.

ФРГ осудила ракетный удар Ирана по Израилю

Правительство Германии решительно осудило массированный ракетный удар Ирана по Израилю. Действия Тегерана толкают регион "еще ближе к пропасти", написала в социальной сети Х министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), отметив, что Германия "настойчиво предупредила Иран о последствиях опасной эскалации".

"Расширяющийся конфликт на Ближнем Востоке" осудил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Это должно прекратиться. Нам абсолютно необходимо прекращение огня", - заявил он.

КСИР: Атака на Израиль - ответ на убийство Насраллы и Хании

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что ракетный удар по Израилю является ответом на убийство лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы, лидера радикального исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана. "Если Израиль ответит, мы ударим по нему в тысячу раз сильнее", - отметили в КСИР.

В апреле Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет

Впервые Иран напрямую атаковал Израиль со своей территории в апреле 2024 года, выпустив по государству более 300 дронов и ракет, 99% из них были сбиты. В апрельской атаке на Израиль также участвовало движение "Хезболлах", которое наносило удары по Голанским высотам.

Поводом для атаки стал удар по зданию иранского консульства в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Резу Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. Тегеран обвинил в произошедшем Израиль и объявил о беспрецедентной акции возмездия.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.