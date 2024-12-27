ЕС предложит новый пакет санкций против "теневого флота" РФ

Европейский Союз пригрозил ввести дополнительный пакет санкций против так называемого "теневого флота" России после очередного повреждения подземного кабеля в Балтийском море и высадки финских властей на борт подозреваемого в преступлении нефтяного танкера. "Подозреваемое судно является частью российского "теневого флота", который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России. Мы предложим дальнейшие меры, включая санкции, направленные на этот флот", - говорится в опубликованном вечером в четверг, 26 декабря, на сайте Евросоюза совместном заявлении Европейской комиссии и верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас.

Представители Евросоюза отметили оперативные и слаженные действия властей Финляндии и заявили, что в качестве ответа на произошедшие инциденты согласуют действия по усилению защиты подводных кабелей, "включая улучшенный обмен информацией, новые технологии обнаружения, а также возможности подводного ремонта и международное сотрудничество". "Мы работаем с финскими властями над текущим расследованием. Мы полностью солидарны с Финляндией, Эстонией и Германией", - говорится в совместном пресс-релизе чиновников ЕС.

Под "теневым флотом" РФ понимаются танкеры, которые ходят под иностранными флагами - их Россия использует для обхода нефтяного эмбарго, введенного два года назад в связи с войной в Украине. Для "теневого флота" используются старые и часто незастрахованные танкеры, чтобы экспортировать сырую нефть и нефтепродукты в обход международных санкций.

Финны подозревают в диверсии российский танкер

В связи повреждением трех коммуникационных кабелей между Финляндией и Эстонией финские власти подозревают в "серьезной диверсии" нефтяной танкер Eagle S, вышедший под флагом Островов Кука из одного из российских портов. Следователи изучают подозрения, что судно принадлежит к "теневому флоту" РФ. "Наш патрульный катер находился в этом районе и заметил, что якорь у судна отсутствует", - сказал в тот же день на пресс-конференции представитель пограничной службы Финляндии Маркку Хассинен. Поэтому есть "явные основания полагать, что произошло нечто странное", добавил он.

Полиция и пограничная служба Финляндии задержали судно Eagle S в тот же день по подозрению в причастности к повреждению кабелей. Сообщается, что погранохрана "взяла на себя контроль над судном", чтобы привести его в финские территориальные воды в рамках проводимого расследования.

Издание The Insider изучило данные портала MarineTraffic от 25 декабря, согласно которым судно Eagle S замедлило скорость на 25 процентов за несколько минут до пересечения кабеля, а потом почти полностью остановилось еще на несколько минут. После совершения ряда маневров танкер набрал скорость и продолжил путь, отмечает издание, уточняя, что он вез нефть в Египет.

Двенадцать стран решили вместе бороться с "теневым флотом" РФ

16 декабря стало известно, что 12 европейских государств - Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, пять стран Северной Европы и три страны Балтии - договорились вместе противодействовать российскому "теневому флоту". Великобритания, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония теперь будут проверять страховые документы подозрительных судов, следующих через пролив Ла-Манш, Датские проливы, а также Финский залив. Собранная информация, в том числе о судах, которые откажутся отвечать на запросы, будет анализироваться совместно с международными партнерами.

С помощью этих мер страны Европы рассчитывают не только ограничить доходы РФ от экспорта энергоносителей, которые позволяют ей вести войну в Украине, но и повысить экологическую безопасность региона. Экологи установили, что почти 200 танкеров "теневого флота" устарели и должны быть выведены из эксплуатации. В последние годы они стали причиной нескольких разливов нефти и нефтепродуктов.

Санкции против "теневого флота" РФ вошли в 15-й пакет ЕС

В тот же день главы МИД стран Евросоюза утвердили 15-й пакет санкций против России за ее агрессивную войну против Украины. В том числе ограничения были введены против 52 судов из третьих стран, которые входят в "теневой флот" РФ. Тем самым общее число судов под санкциями ЕС достигло 79. Им запрещено входить в порты ЕС и получать услуги от европейских компаний. Евросоюз также ввел санкции против российских оборонных и судоходных компаний, отвечающих за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов морским путем.

Как сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на четыре источника в Белом доме, Джо Байден рассматривает возможность в последние недели его пребывания в должности президента США ввести новые масштабные санкции в отношении российского энергетического сектора - в первую очередь против "теневого флота" РФ. Предполагается, что в перечень также войдет отзыв лицензии, позволяющей банкам обеспечивать проведение Россией операций по энергосделкам. WP назвала такие меры "прощальным ударом Байдена по военной казне Путина".