WP: Байден готовит "прощальный удар по военной казне Путина"

По данным газеты The Washington Post, Джо Байден в последние недели пребывания на посту президента США может утвердить санкции в отношении "теневого" флота нефтяных танкеров РФ

Джо Байден рассматривает возможность в последние недели его пребывания в должности президента США. ввести новые масштабные санкции против российского энергетического сектора Об этом сообщила во вторник, 24 декабря, американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на четыре источника. По версии WP, такие санкции предоставят команде избранного президента страны Дональда Трампа больше рычагов влияния для переговоров о прекращении войны России в Украине с президентом РФ Владимиром Путиным. Газета назвала такие меры "прощальным ударом Байдена по военной казне Путина".

По словам собеседников WP, новые штрафные меры могут быть введены против так называемого "теневого" флота - международных судов, доставляющих российскую нефть в государства, не входящие в круг западных стран, а также против российских экспортеров этого сырья, которые до сих пор не подпадали под санкции. В число вариантов также входит отзыв лицензии, позволяющей банкам обеспечивать проведение Россией операций по энергосделкам.

Эксперт: Сдерживающими факторами были рост цен на бензин и инфляция в США

"Администрация Байдена была обеспокоена ростом цен на бензин и усилением инфляции. Это - внутренние последствия - было главным сдерживающим фактором для ее санкционной политики против России", - отметил Эдвард Фишман, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета. "Но выборы закончились, и инфляция находится под контролем. Причин для такой осторожности в вопросе санкций больше нет", - добавил он.

Если санкции будут введены, они впишутся в процесс формирования экономического и внешнеполитического наследия Байдена до инаугурации Трампа 20 января, уточняет WP.

WP: В Киеве "начинают верить" в возможность окончания войны в 2025 году

The Washington Post 23 декабря написала, что, по ее данным, высокопоставленные чиновники в Украине "начинают верить", что война действительно может закончиться в 2025 году, поскольку после избрания Трампа в США разговоры о мирном соглашении Киева и Москвы активизировались.

При этом издание утверждает: президент Украины Владимир Зеленский в последние недели проявляет все большую готовность к переговорам, чтобы положить конец войне, а это является "серьезным сдвигом" в позиции Зеленского, долгое время отвергавшего возможность любых территориальных уступок Москве.