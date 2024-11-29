Кабель в Балтике компании Cinia полностью восстановлен

Надо ужесточить международные правила, чтобы риск быть пойманным в случае преднамеренного повреждения критической инфраструктуры стал выше, заявила глава Cinia.

Коммуникационный кабель C-Lion1 финской компании Cinia, соединявший по дну Балтийского моря столицу Финляндии Хельсинки с немецким городом Росток, полностью восстановлен после повреждения, о котором стало известно 18 ноября. Об этом сообщили в компании в пятницу, 29 ноября.

"Обрыв подводного кабеля C-Lion1 компании Cinia устранен, и прямое подводное кабельное соединение между Финляндией и Германией восстановлено и полностью функционирует", - указано в пресс-релизе . В компании добавили, что ремонтные работы, проводившиеся в исключительной экономической зоне Швеции, к востоку от острова Эланд, были завершены досрочно - в четверг, 28 ноября 2024 года, в 9 часов вечера по восточно-европейскому времени.

"Ремонтное судно Cable Vigilance было отправлено из Франции сразу после обнаружения неисправности. Благодаря хорошей готовности Cinia к чрезвычайным ситуациям и бесперебойному сотрудничеству с властями, неисправность была устранена эффективно", - указывается далее в сообщении

Обрыв подводного кабеля компании Cinia в Балтийском море

18 ноября финская компания Cinia уведомила, что в подводном кабеле C-Lion1 "была обнаружена неисправность". "В результате неисправности каналы связи на подводном кабеле C-Lion1 не работают, - говорилось в пресс-релизе. - Подробности неисправности пока неизвестны и в настоящее время выясняются. Меры по устранению неисправности уже приняты, и ремонтное судно готово к выходу на место. Точные сроки ремонта пока неизвестны, но обычно время ремонта подводных кабелей составляет от 5 до 15 дней".

Кабель был введен в эксплуатацию в 2016 году и является единственным кабелем, соединяющим напрямую Финляндию и Центральную Европу. Его длина составляет 1173 метра.

Предположение о диверсии

Комментируя этот инцидент, министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) 19 ноября на полях встречи глав оборонных ведомств стран Евросоюза в Брюсселе высказал предположение, что он мог быть результатом диверсии. "Следует исходить из того, что это был акт диверсии, - заявил германский министр. - Поэтому мы должны констатировать - не зная точно, от кого это исходит, - что это - гибридное действие (акт гибридной атаки. - Ред.)".

Прокуратура Швеции также сообщила 19 ноября, что власти страны квалифицируют обрыв кабелей в Балтийском море как диверсию.

Расследование по обрыву кабеля Cinia продолжается

29 ноября в компании Cinia указали, что расследование причин обрыва кабеля продолжается. "Cinia подала официальный запрос на расследование в Национальное бюро расследований Финляндии 19 ноября 2024 года, и власти продолжают расследование. Национальное бюро расследований будет предоставлять обновленную информацию о ходе расследования по мере его продвижения", - уведомили в компании.

"Подводные кабели отличаются высокой надежностью, но дополнительная устойчивость по-прежнему необходима для обеспечения безопасности систем связи. Необходимо повысить безопасность критически важной подводной инфраструктуры и ужесточить международные правила, чтобы риск быть пойманным в случае преднамеренного повреждения стал выше, - заявила в этой связи генеральный директор Cinia Ари-Юсси Кнаапила.