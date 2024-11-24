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Экспорт алюминия из Финляндии в РФ за год вырос вдвое

Роман Сулима
24 ноября 2024 г.

С января по сентябрь в Россию поставили финского алюминия на €22,3 млн, сообщил канал Yle. Рост, скорее всего, объясняется увеличением экспорта алюминиевых шипов, на которые не распространяются санкции.

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Отлив аллюминия
Отлив аллюминия Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

Финляндия за первые девять месяцев 2024 года экспортировала алюминия в Россию на сумму, почти вдвое превышающую показатель предыдущего года. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщил финский телеканал Yle со ссылкой на статистические данные. По данным канала, объем финского импорта алюминия за этот период составил 22,3 миллиона евро, что ровно на 11 млн евро больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По словам главы отдела статистики финской таможенной службы Олли-Пекка Пенттиля, в настоящий момент наблюдается явный всплеск продаж алюминия в Россию, причем "на практике весь рост экспорта объясняется увеличением экспорта алюминиевых шипов". Этот вид продукции не входит в санкционный список в отношении России. По словам Пенттиля, алюминий экспортируется из Финляндии в РФ напрямую морским транспортом или перерабатывается "через страны Балтии".

Кто производит шипы в Финляндии

В Финляндии три крупных производителя шипов: Tikka Spikes в Ювяскюля, а также Scason и Turvanasta в Турку. По словам управляющих директоров Tikka Spikes и Scason, их компании не экспортируют продукции в Россию, сообщает Yle. Соответственно, по данным канала, рост экспорта алюминия в таможенной статистике обусловлен либо исключительно, либо в значительной степени увеличением экспорта продукции Turvanasta - семейного бизнеса из Турку, совладельцем которого является супруга министра образования Финляндии Андерса Адлеркройца.

По словам генерального директора Turvanasta Микко Салакари, которые приводят финские журналисты, компания не может влиять на то, куда доставляются заказы: "Клиенты имеют полное право решать, куда они хотят отправить заказанные ими продукты. Если бы мы хотели предотвратить попадание производимой нами продукции в Россию, мы бы вообще не смогли получать заказы от наших клиентов".

Риск попадания алюминиевой продукции в военпром

По словам координатора по санкциям финского МИД Пии Сариваары, которую цитирует Yle, министерство не занимает позицию в отношении российского экспорта, если экспортируемая продукция не находится в санкционном списке. "Если нет юридических препятствий для экспорта, компания сама решает, экспортировать ее или нет", - заявила она.

Финское СМИ уточняет, что, например, зимние шины, где в том числе применяются алюминиевые шипы, имеют широкое применение в различных транспортных средствах, используемых на фронте для различных видов военного транспорта. Таким образом, отмечает Yle, есть риск, что импортная финская продукция идет на нужды российской военной промышленности.

Вместе с этим, уточняют там, из таможенной статистики очевидно, что финские компании практически полностью прекратили торговые отношения с РФ вскоре после начала ее агрессивной войны против Украины.

 

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