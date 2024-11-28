Финляндия намерена наладить производство дронов для Украины

Финская оборонно-промышленная группа Summa Defence совместно с украинскими партнерами откроет завод по производству БПЛА для нужд ВСУ и НАТО, сообщает пресс-служба компании. Производство планируют начать с 2025 года.

Оборонно-промышленная компания Summa Defence собирается открыть в Финляндии завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ) и НАТО. "Целью завода является быстрое увеличение производственных мощностей дронов, используемых в боях в Украине, и одновременно создание промышленного производства дронов в Финляндии и Европе", - говорится в пресс-релизе компании в четверг, 28 ноября.

Гендиректор Summa Defence Юсси Холопайнен заявил о высокой актуальной потребности увеличения производственных мощностей для создания дронов вследствие агрессивной войны РФ против Украины. "Беспилотники будут поставляться не только в Украину, но и в страны Евросоюза и НАТО. Дроны станут неотъемлемой частью общества, обеспечивая защиту критически важных функций в таких областях, как гражданская безопасность, оборона и другие сферы", - приводит его слова пресс-служба компании. Старт масштабного производства дронов намечен на начало 2025 года, уточнил Холопайнен.

Ожидается, что Summa Defence создаст дочернюю компанию Summa Drones, которая совместно с украинскими партнерами откроет предприятие в Финляндии. В дальнейшем Summa Drones будет производить не только БПЛА, но и наземные и морские дроны, пояснили в пресс-службе, отметив, что в настоящий момент Summa Defence завершает переговоры о приобретении нескольких компаний в области технологий безопасности и обороны.

Bild: ФРГ поставит Киеву инновационные дроны с ИИ-технологиями

Как сообщала 18 ноября газета Bild со ссылкой на собственные источники, Берлин будет поставлять Украине инновационные ударные беспилотники, оснащенные технологиями искусственного интеллекта (ИИ). В рамках этого соглашения, заключенного с украинским Минобороны в сентябре, немецкая компания Helsing намерена поставить Киеву 4 тысячи таких ИИ-дронов.

"Эти дроны - не обычные управляемые человеком "камикадзе", а высокотехнологичные летательные аппараты с искусственным интеллектом. В профессиональной среде они заслужили прозвище Mini-TAURUS", - пишет Bild, уточняя, что такие БПЛА превосходят украинские по дальности полета в четыре раза. Они способны уничтожать танки, укрепленные позиции и движущиеся цели, но при этом их стоимость значительно ниже аналогов: американских Switchblade 600, которые стоят около 100 тысяч евро за единицу и российских Zala Lancet стоимостью 35 тысяч евро.

"Дроны Helsing могут поражать цели даже в случае потери радиосвязи, если солдат задаст команду заранее. Их точность значительно выше по сравнению с полностью управляемыми вручную боевыми дронами", - пояснил источник газеты.