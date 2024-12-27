Разрыв кабелей в море: Финны подозревают в диверсии танкер

После повреждения подводного кабеля между Финляндией и Эстонией финские власти подозревают в "серьезной диверсии" нефтяной танкер, вышедший из российского порта и, вероятно, имеющий принадлежность к "теневому флоту" РФ.

В связи повреждением трех комуникационных кабелей между Финляндией и Эстонией финские власти подозревают в "серьезной диверсии" нефтяной танкер Eagle S, вышедший под флагом Островов Кука из одного из российских портов. Следователи изучают подозрения, что судно принадлежит к "теневому флоту" РФ, заявил в четверг, 26 декабря, директор таможенной службы Финляндии Сами Ракшит, слова которого приводит агентство AFP.

"Наш патрульный катер находился в этом районе и заметил, что якорь у судна отсутствует", - сказал в тот же день на пресс-конференции представитель пограничной службы Финляндии Маркку Хассинен. Поэтому есть "явные основания полагать, что произошло нечто странное", добавил он. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил журналистам об "очень серьезном" инциденте. "Решительные действия властей должны дать четкий сигнал другим судам: мы вмешаемся", - предупредил он.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пояснил, что с учетом накопления повреждений критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском море "трудно поверить, что это были аварии или просто ошибки при маневрировании". Вряд ли это можно считать аварией, если судно протащило свой якорь по морскому дну, подчеркнул он после переговоров с финскими властями, сообщает AFP.

Нефтяной танкер задержан

По данным агентства Reuters, полиция и пограничная служба Финляндии ранее в тот же день, 26 декабря, задержали танкер Eagle S по подозрению в причастности к повреждению подводных кабелей. Сообщается, что погранохрана "взяла на себя контроль над судном", чтобы привести его в финские территориальные воды в рамках проводимого расследования. По данным источников Financial Times, танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука, входит в так называемый "теневой флот" России.

Под "теневым флотом" РФ понимаются танкеры, которые ходят под иностранными флагами - их Россия использует для обхода нефтяного эмбарго, введенного два года назад в связи свойной в Украине. Для "теневого флота" используются старые и часто незастрахованные танкеры, чтобы экспортировать сырую нефть и нефтепродукты в обход международных санкций.

Eagle S останавливался в районе залегания поврежденного кабеля

Издание The Insider изучило данные портала MarineTraffic, согласно которым судно Eagle S замедлило скорость на 25 процентов за несколько минут до пересечения кабеля, а потом почти полностью остановилось еще на несколько минут. После совершения ряда маневров танкер набрал скорость и продолжил путь, отмечает издание, уточняя, что он вез нефть в Египет.

Представитель финанской компании Fingrid Арто Пахкин заявил финскому агентству Yle , что нельзя исключать возможность терроризма или вандализма. По его словам, над подводным кабелем в то же время, когда был обнаружен сбой в работе электросоединения, находились два судна: нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука и контейнеровоз под флагом Гонконга Xin Xin Tian 2. Оба направлялись из Санкт-Петербурга в Египет.

В последние месяцы случаи повреждения кабелей в Балтийском море заметно участились и происходят систематически. Ранее сообщалось о такого рода инцидентах в водах между Швецией и Финляндией, Швецией и Литвой, а также между Финляндией и Германией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) ранее называл обрыв кабелей результатом диверсии.