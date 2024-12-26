В море между Финляндией и Эстонией произошел разрыв кабеля

Финская компания Fingrid сообщила о разрыве подводного кабеля, из-за чего прекратилась подача электричества по кабелю Estlink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию. В компании Fingrid не исключают диверсию.

В Балтийском море произошел очередной разрыв кабеля. "Прямое сообщение между Финляндией и Эстонией Estlink 2 было разорвано в 12.26 по местному времени", - говорится в пресс-релизе финской сетевой компании Fingrid в среду, 25 декабря. В нем уточняется, что на момент отключения мощность передачи по линии из Финляндии в Эстонию составляла 650 МВт. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заверил, что происшествие не повлияет на энергоснабжение страны, сообщило финское издание Yle .

В Fingrid не исключили версию о диверсии, но подчеркнули, что причины происшествия еще предстоит выяснить. Отмечается, что у места, где произошел разрыв, было замечено судно Xin Xin Tiang 2, которое ходит под флагом Гонконга. По данным Yle, в районе пролегания кабеля Estlink 2 также было замечено еще одно судно - Eagle S под флагом Островов Кука.

Полиция ведет расследование инцидента

Финская полиция выясняет, может ли команды суден быть ответственным за выход из строя подводного кабеля 25 декабря, передает в ночь на 26 декабря агентство Reuters. "Полиция расследует цепочку событий инцидента в сотрудничестве с береговой охраной и другими органами власти", - говорится в сообщении.

Финляндия и Эстония совместно владеют кабелями Estlink 2 и Estlink 1. Ранее в этом году Estlink 2 ремонтировали несколько месяцев: длина этого кабеля составляет около 170 км, 145 км из которых пролегают по морскому дну.

Систематические обрывы кабелей в Балтийском море

Шведские власти первоначально квалифицировали произошедший 17 ноября обрыв кабелей между Швецией и Финляндией в Балтийском море как диверсию, сообщала ранее прокуратура страны. Однако 3 декабря Национальное управление полиции заявило, что обрывы были предположительно вызваны строительными работами и преступного умысла в произошедшем нет. Министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне заявила, что речь, по всей видимости, идет о случайности.

В свою очередь, причина повреждения подводного кабеля связи, пролегающего между Литвой и Швецией, пока неясна, однако передача данных не была нарушена окончательно. Литва пообещала усилить наблюдение за своими водами. По сведениям Военно-морского флота Литвы, инцидент произошел в международных водах.

Повреждение кабеля между Германией и Финляндией

Уже на следующий день после инцидента в Швеции, 18 ноября, финская компания Cinia сообщила о повреждении подводного оптоволоконного кабеля C-Lion1, соединяющего Германию и Финляндию. В результате была прервана телекоммуникационная связь. По данным Cinia, обрыв кабеля произошел в исключительной экономической зоне Швеции, к востоку от южной оконечности острова Эланд, примерно в 700 км от Хельсинки. Позднее в компании предположили, что кабель протяженностью около 1170 километров был оборван якорем или донным тралом.

Берлин и Хельсинки выразили глубокую озабоченность. В связи с инцидентом ведется тщательное расследование. Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) считает, что обрыв кабелей является результатом диверсии. В момент обрыва в этом районе моря в обоих случаях разрыва кабелей находилось китайское судно Yi Peng 3, капитаном которого оказался гражданин России.

Регулярные разрывы линий в Балтийском море начались в разгар полномасштабной войны России против Украины.