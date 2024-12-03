Между Финляндией и Швецией поврежден интернет-кабель

Власти не исключают, что случившееся может быть результатом диверсии. Повреждение оптико-волоконного кабеля привело к масштабным сбоям в работе интернета в Финляндии.

В балтийском регионе вновь поврежден интернет-кабель, на этот раз - между Финляндией и Швецией, сообщила во вторник, 3 декабря, радиостанция Sveriges Radio. Согласно сообщению, финская полиция отрабатывает версию преступления.

Шведское телекоммуникационное агентство PTS подтвердило, что на финской территории зафиксированы два повреждения интернет-кабеля. Министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне написала в соцсети X, что власти ведут расследование и "серьезно относятся к ситуации".

Между тем оператор связи GlobalConnect сообщил, что повреждения оптико-волоконного кабеля привели в Финляндии к масштабным сбоям в работе интернета. В сообщении отмечается, что речь идет о наземной линии, на которой повреждения обнаружены в двух различных местах. Инцидент произошел еще в понедельник, с тех пор ведутся работы по ремонту. Один из поврежденных участков уже восстановлен. Морские кабели не пострадали.

Повреждение интернет-кабелей в Балтийском море

В середине ноября были повреждены интернет-кабели в Балтийском море - один между Германией и Финляндией, а другой - между Швецией и Литвой. Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) предположил, что это могло стать результатом диверсий.

Власти Швеции проводят расследование. Они также не исключают диверсии. В поле зрения следователей находится китайское судно Yi Peng 3, которое в то время, предположительно, находилось в районе поврежденных участков кабеля.