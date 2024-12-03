В обрыве кабелей в Финляндии не нашли преступного умысла

Целостность двух наземных волоконно-оптических кабелей между Финляндией и Швецией восстановлена.

Обрывы двух наземных волоконно-оптических кабелей между Финляндией и Швецией были предположительно вызваны строительными работами. Преступного умысла за произошедшим нет. Об этом сообщило во вторник, 3 декабря, агентство Reuters со ссылкой на полицию Финляндии.

"Нет никаких оснований подозревать преступную деятельность в двух случаях повреждения кабелей", - подчеркивается в заявлении. В свою очередь министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне заявила, что речь, по всей видимости, идет о случайности.

Сбои в работе интернета в Финляндии

В агентстве транспорта и связи Тraficom указали, что целостность кабелей была восстановлена к полудню 3 декабря. Оператор связи GlobalConnect до этого передавал, что обрыв привел в Финляндии к масштабным сбоям в работе интернета.

Полиция в странах региона находится в состоянии повышенной готовности в связи с недавним повреждением двух подводных волоконно-оптических кабелей связи в Балтийском море, что вызвало подозрения в диверсии.

Повреждение интернет-кабелей в Балтийском море

В середине ноября были разорваны интернет-кабели между Германией и Финляндией, а также между Швецией и Литвой. Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) предположил, что это могло стать результатом диверсий.

Власти Швеции проводят расследование. Они тоже не исключают возможность диверсии. В поле зрения следователей находится китайское судно Yi Peng 3, которое в то время, предположительно, курсировало в районе поврежденных участков кабеля.