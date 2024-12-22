Писториус не исключает скорого нападения России на НАТО

Министр обороны ФРГ Борис Писториус полагает, что РФ может атаковать территорию альянса уже через несколько лет. Борис Писториус также предупредил о гибридной угрозе, исходящей от России.

Министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius) не исключает, что Россия уже через несколько лет может атаковать территорию НАТО. "Если мы будем игнорировать угрозу только потому, что она вызывает у нас дискомфорт, то она не станет меньше, а лишь увеличится", - предупредил он в интервью изданиям медиагруппы Funke, обнародованном в воскресенье, 22 декабря.

По словам Писториуса, на данный момент военного нападения России на НАТО не ожидается. В то же время, отметил министр, президент РФ Владимир Путин последовательно перевел экономику своей страны на военные рельсы - сейчас Россия за несколько месяцев производит больше вооружений и боеприпасов, чем все страны Евросоюза вместе взятые за год.

"К 2029 или 2030 году Путин может настолько усилить свою армию, что Россия будет способна нанести удар по НАТО", - полагает Писториус. - Мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие годы Путин может попытаться протестировать сплоченность НАТО путем вторжения на том или ином участке территории альянса".

Гибридная угроза со стороны России

В интервью изданиям группы Funke Борис Писториус также предупредил о гибридной угрозе для Германии со стороны путинской России. "Путин действует гибридно, и Германия находится под его особенно пристальным вниманием. Он хорошо нас знает и понимает, где и как причинить нам болезненные уколы. Нам нужно подготовиться, чтобы с уверенностью противостоять угрозе со стороны Путина. Игнорирование этой угрозы лишь увеличит ее масштаб ", - подчеркнул он.

По словам министра, речь идет об атаках на инфраструктуру и энергоснабжение, активность в Северном и Балтийском морях, а также о нарушениях правил в воздушном пространстве. "К этому можно добавить кампании в соцсетях, вмешательство в избирательные процессы и финансирование голосов, исходящих от таких партий, как "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт", которые утверждают, будто Германия не защищает собственные интересы, а держит курс на войну с Россией", - отметил министр.

Писториус подчеркнул, что такие действия являются частью стратегии Путина, направленной на дестабилизацию и раскол германского общества. "Мы должны сделать все, чтобы стратегия Путина не сработала", - указал он.

Состояние вооруженных сил ФРГ

На вопрос о том, соответствует ли нынешнее состояние вооруженных сил Германии необходимым требованиям, министр ответил: "Мы находимся на правильном пути". Он напомнил, что только в 2024 году было одобрено 97 крупных проектов на сумму 58 млрд евро, что превзошло рекордные показатели прошлого года.

В то же время Писториус признал: "Мы передали много военной техники Украине. К тому же промышленности нужно время, чтобы нарастить производственные мощности для выпуска вооружений и боеприпасов".

Глава Минобороны ФРГ пояснил, что, к примеру, сроки поставки танков Leopard составляют до двух с половиной лет, а фрегатов и подводных лодок - от шести до восьми лет. "Эти сроки ясно показывают, что устранить пробелы, образовавшиеся за последние 30 лет, невозможно за один избирательный срок", - указал Борис Писториус.