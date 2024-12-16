Министр обороны РФ призвал готовиться к конфликту с НАТО

Глава Минобороны РФ Белоусов не исключил "военный конфликт НАТО в Европе в ближайшее десятилетие". При этом он напомнил о решениях, принятых НАТО и его членами в последнее время.

Министерство обороны РФ должно готовиться к дальнейшему усилению противостояния с западными странами, заявил глава ведомства Андрей Белоусов. Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в понедельник, 16 декабря, он не исключил "любого развития обстановки, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие".

"Об этом говорят решения, которые были приняты на прошедшем в июле этого года саммите Североатлантического альянса. Также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО", - отметил он,

Министр обороны призвал адаптироваться к новым технологиям

Кроме того, Белоусов заявил, что ВС РФ "должны стать более гибкими и восприимчивыми к инновациям, в том числе, - к инновациям в гражданском секторе". Он указал на развитие технологий, которые "кардинальным образом меняют характер вооруженной борьбы на всех уровнях - тактическом, оперативном и стратегическом", упомянув при этом "искусственный интеллект и обработку больших данных, робототехнику, высокоскоростную защищенную передачу данных, межмашинное взаимодействие, квантовые вычисления и коммуникации".

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что устремления НАТО давно вышли за пределы "зоны исторической ответственности" альянса. "Помимо так называемого восточного фланга, альянс наращивает свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметил он. Путин обвинил западные страны в формировании "новых военно-политических союзов, которые подрывают сложившуюся десятилетиями архитектуру безопасности".

На саммите НАТО, прошедшем в Вашингтоне в июле, страны - члены альянса заявили, что Украина находится "на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции".