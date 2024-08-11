В ФРГ призвали готовиться к войне с РФ в ближайшие 5 лет

Капитан военно-морских сил Германии и командир регионального командования бундесвера "Гамбург" Михаэль Гисс (Michael Giss) призвал власти и жителей ФРГ осознать внешнюю угрозу и начать готовиться к войне, чтобы иметь возможность предотвратить возможное нападение России на территорию НАТО. "Мои внутренние часы как солдата тикают, и я понимаю, что через пять лет наше общество должно быть настолько устойчивым, чтобы противостоять внешней военной угрозе", - заявил он в воскресенье, 11 августа, в интервью изданию Welt am Sonntag .

По словам Гисса, из-за своего географического положения Германия в случае реального конфликта с РФ станет местом, через которое войска НАТО будут перебрасываться на восточный фланг. "Это большая общая задача для политики, бундесвера, экономики и общества в широком смысле. Это касается также и критической инфраструктуры, особенно в Гамбурге, где крупнейший в ФРГ порт может использоваться для обеспечения функциональности и поддержки сил НАТО", - отмечает военный.

При этом капитан призвал "не разжигать военную истерию" и предпринимать исключительно рациональные шаги. "Мы живем в мире, у нас был чемпионат по футболу, у нас есть Олимпийские игры, мы ездим в отпуск на Майорку. Это все хорошо и должно так оставаться. Но нам нужно осознание всей общественностью изменившейся угрозы для Германии и Европы", - подчеркнул Гисс. Он добавил, что Россия уже несколько лет осуществляет кибератаки, дезинформацию и диверсии в рамках фазы гибридной войны против НАТО. По словам Гисса, в военном командовании ФРГ осведомлены об этом и постоянно корректируют "Оперативный план Германия", предполагающий схему быстрой переброски войск в страны НАТО, которые могут подвергнуться атаке.

Писториус: Бундесвер должен быть готов к обороне к 2029 году

В июне министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius), выступая в бундестаге, предупредил о необходимости подготовить бундесвер к обороне в случае нападения России к 2029 году. "Мы не имеем права пренебрегать нашей обороной. Путинская военная экономика работает над подготовкой к следующему конфликту. К 2029 году мы должны быть готовы к обороне и принять меры к сдерживанию, чтобы предотвратить самое ужасное", - заявил Писториус. Для решения этой задачи министр обозначил три главные проблемы: "Техника, личный состав и финансы".

В частности, министр подчеркнул необходимость увеличить бюджет на оборону и упомянул реформу призыва на воинскую службу в виде частичного возвращения всеобщей воинской обязанности.

Оперативный план обороны Германии

В марте 2023 года на фоне войны в Украине в ФРГ началась разработка "Оперативного плана Германия" (OPLAN DEU) - стратегического документа в несколько сотен страниц на случай угроз безопасности страны. Фактически это первый объемный план по обеспечению безопасности ФРГ от военных нападений со времен холодной войны.



В июле сообщалось, что в рамках этого плана в случае нападения России на восточном фланге НАТО через Германию в течение трех-шести месяцев будет необходимо перебросить до 800 тысяч солдат альянса и более 200 тысяч единиц различной техники.