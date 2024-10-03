Новый генсек НАТО обещает укрепить поддержку Украины Западом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте совершил свой первый в этой должности зарубежный визит в Киев, чтобы дать ясно понять, что альянс - на стороне Украины. Союзники строят мост к членству Украины в НАТО, сказал Рютте.

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе неанонсированного визита в Киев в четверг, 3 октября, пообещал Киеву добиться укрепления поддержки Украины странами Запада. Во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга Рютте подчеркнул, что свой первый зарубежный визит в новой должности совершил в Киев именно затем, чтобы дать ясно понять всем, что Североатлантический альянс стоит на стороне Украины.

По словам Марка Рютте, борьба Украины за свободу соответствует основным принципам и ценностям НАТО. "Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и продолжит идти по этому пути до тех пор, пока не станет членом нашего альянса", - заверил новый генсек.

"Мост к членству в НАТО"

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах членства Украины в НАТО, Рютте указал, что недавние совместные шаги союзников "строят мост к членству в Альянсе". Он пояснил, что речь идет, в частности, о 40 млрд евро финансовой помощи, двусторонних соглашениях о безопасности и формировании нового командования НАТО для координации помощи и обучения солдат.

Марк Рютте также заверил, что сможет работать с США, независимо от того, кто победит на президентских выборах в этой стране в ноябре.

Зеленский: Партнеры затягивают с дальнобойным оружием

В свою очередь Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах с Рютте обсуждались "план победы" Украины, обстановка на фронтах и конкретные потребности вооруженных сил Украины (ВСУ). Он в очередной раз подчеркнул, что Украине необходимо больше западного оружия, в том числе дальнобойного. "Без помощи Запада у Украины нет шансов на победу в войне. Нам требуется достаточное количество и качество оружия, в том числе дальнобойного, с которым, по моему мнению, наши партнеры уже затягивают", - сказал Зеленский.

Марк Рютте со своей стороны отметил, что первоочередной задачей Североатлантического альянса, помимо помощи Украине, является пополнение запасов вооружений самих стран НАТО. "Наращивание промышленного производства идет для поддержки Украины и пополнения наших собственных арсеналов. И это будет для меня приоритетом", сказал Рютте. Он также выразил мнение, что внутренний потенциал Украины можно укрепить лишь инвестициями и инновациями.

Это не первый визит Марка Рютте в Украину во время войны - в должности премьер-министра Нидерландов он уже приезжал в Харьков и Одессу.