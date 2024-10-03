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ПолитикаУкраина

Новый генсек НАТО прибыл в Украину

Сергей Куприков
3 октября 2024 г.

Спустя два дня после вступления в должность главы НАТО Марк Рютте прибыл в Киев с первым на этои посту зарубежным визитом, чтобы продемонстрировать поддержку Украины.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк РюттеФото: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в четверг, 3 октября, с визитом в Украину. "Марк Рютте прибыл в Киев с первым зарубежным визитом в качестве нового главы НАТО, чтобы продемонстрировать поддержку Украины", - сообщило агентство Bloomberg. Рютте встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политик заверил, что будет убеждать союзников продолжать оказывать поддержку Киеву.

1 октября бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально вступил в должность, став 14-м по счету генеральным секретарем Североатлантического альянса. Он сменил на этом посту Йенса Столтенберга.

После вступления в должность Рютте назвал Украину приоритетом своей деятельности на посту главы альянса. На вопросы журналистов о вступлении Украины в НАТО и о возможном мире с Россией, Рютте ответил осторожно, отметив, что и то, и другое трудно предсказать.

 

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