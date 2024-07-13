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Кремль: Европейские столицы - потенциальные жертвы

Алексей Волошинов
13 июля 2024 г.

Представитель Кремля прокомментировал размещение нового оружия США в Европе. Ее столицы могут стать жертвой, сказал Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (фото из архива)
Дмитрий Песков (фото из архива)Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал планы размещения американского дальнобойного оружия в Европе. В комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина в субботу, 13 июля, он заявил, что в результате этого решения "Европа находится в прицеле" российских ракет, а у России "хватает потенциала", чтобы сдерживать вооружения США.

"Это же всегда была такая парадоксальная ситуация. Соединенные Штаты размещали такие ракеты, разного вида ракеты, разной дальности, но традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, в качестве целей определяла для наших ракет эти европейские точки", - сказал Песков. По его мнению, США продолжают "зарабатывать деньги", в то время как их ракеты в Европе направлены на Россию, а российские - на Европу.

Вместе с тем, заявил пресс-секретарь Кремля, у России "хватает потенциала", чтобы "сдерживать эти ракеты". "Но потенциальной жертвой являются столицы этих (европейских. - Ред.) государств", - добавил он. На комментарий Зарубина, что предыдущее подобное противостояние закончилось распадом Советского Союза, Песков ответил, что "Европа сейчас трещит по швам". "Для Европы сейчас не лучшее время, поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно", - пояснил чиновник.

США вновь разместят в Европе дальнобойные вооружения

Как стало известно в ходе прошедшего саммита НАТО в Вашингтоне, США в целях сдерживания России усилят меры защиты своих европейских партнеров по Североатлантическому альянсу. В частности, в Германии с 2026 года будут временно размещены крылатые ракеты Tomahawk, зенитные ракеты SM-6 и новые образцы гиперзвукового оружия, "которые имеют значительно большую дальность, чем нынешние системы наземного базирования в Европе".

Агентство dpa подчеркивает, что в Германии впервые со времен холодной войны будут вновь размещены системы вооружений, способные достигать территории России.

РФ пообещала "военный ответ" на размещение ракет США в ФРГ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 11 июля заявил, что МИД РФ считает размещение в ФРГ крылатых ракет Tomahawk и других дальнобойных вооружений США "звеном в эскалационном курсе"

"Характер нашей реакции будет определяться в спокойном ключе, профессионально. Военные, вне всякого сомнения, уже взяли в работу это сообщение", - сказал Рябков. По его словам, Россия будет "вырабатывать прежде всего военный ответ на эту новую игру".

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