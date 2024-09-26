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В НАТО готовят планы на случай третьей мировой войны

Сергей Ромашенко
26 сентября 2024 г.

На случай возможной войны с Россией альянс разрабатывает план эвакуации раненых с линии фронта. Прогнозируется, что война развернется на обширном поле боя и приведет к серьезным потерям для НАТО.

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Глава командования по логистике НАТО генерал-лейтенант Александр Золльфранк
Глава командования по логистике НАТО генерал-лейтенант Александр Золльфранк Фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

В НАТО разрабатывают планы на случай третьей мировой войны. В числе прочего готовится план масштабной эвакуации раненых с линии фронта на случай возможной войны с Россией, сообщил глава командования по логистике альянса генерал-лейтенант Александр Золльфранк (Alexander Sollfrank) в интервью изданию Daily Mail, обнародованном в среду, 25 сентября.

По словам Золльфранка, такая война, вероятнее всего, развернется на "обширном поле боя" и приведет к серьезным потерям для НАТО. Генерал отметил, что из-за широких возможностей российских ВКС воздушная эвакуация раненых может быть слишком опасной, поэтому лучше использовать санитарные поезда. "Задачей станет обеспечение оперативной и качественной помощи большому числу пострадавших в наихудшем случае", - добавил он.

Зольфранк также указал на важность унификации медицинских правил НАТО. Одним из решений может стать создание "военно-медицинского Шенгена", который обеспечит свободное перемещение сильнодействующих препаратов, включая обезболивающие, необходимые при тяжелых ранениях, пояснил он.

Военные учения

Планирование медицинской эвакуации - лишь один элемент подготовки НАТО к возможной войне с Россией, отмечает Daily Mail. Так, с 22 января по 31 мая прошли крупнейшие с 1988 года учения НАТО Steadfast Defender 2024. В них участвовали свыше 90 тысяч военнослужащих, более 50 кораблей, включая авианосцы и эсминцы, более 80 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также более 1,1 тысячи боевых машин, включая 133 танка и 533 БМП.

Эти маневры были частью подготовки к возможной российской агрессии и охватили страны всей Европы, включая Великобританию, Германию, Венгрию, Грецию, Польшу, Финляндию, Швецию и другие.

В январе 2024 года министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что западные страны должны в ближайшие 3 - 5 лет активно готовиться к возможной войне с Россией. "Военные эксперты полагают, что России потребуется несколько лет для того, чтобы подготовиться к крупным военным действиям. Это только оценка, никто не может знать точно. И именно это время - следующие 3 - 5 лет - мы должны использовать для интенсивного вооружения", - подчеркнул он тогда.

 

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