Китайское судно было замечено в месте обрыва кабелей в море

Следователи по делу об оборванных кабелях связи в Балтийском море изучают передвижение китайского судна Yi Peng 3, следовавшего из России в Египет. За ним также следили ВМС Дании.

Следователи по делу о двух оборванных кабелях связи в Балтийском море изучают передвижения зарегистрированного в Китае судна Yi Peng 3, следовавшего в момент совершения диверсии из российского порта в Усть-Луге в Порт-Саид в Египте. По пути следования оно прошло рядом с поврежденными кабелями между Швецией и Литвой, а также Германией и Финляндией, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на группу слежения за судоходством Marine Traffic.

Подобные передвижения Yi Peng 3 вызвали повышенный интерес к китайскому судну со стороны датских ВМС, которые продолжили следить за ним после инцидента. При этом издание Defence24 и ресурс Navy Lookout сообщили о задержании китайского сухогруза кораблями ВМС Дании.

FT со ссылкой на источники сообщает, что свое расследование произошедшего также начала Швеция. Там попытаются выяснить, какую роль в обрыве кабелей связи могло сыграть судно Yi Peng 3.

Журналисты выяснили, что Yi Peng 3 принадлежит компании Ningbo Yipeng Shipping, которая владеет еще одним судном и располагается недалеко от портового города Нинбо на востоке Китая.

Обрыв кабелей в Балтийском море: Швеция и Писториус говорят о диверсии

17 ноября был поврежден подводный кабель связи, пролегающий между Литвой и Швецией. На следующий день из строя вышел кабель, соединяющий Финляндию и Германию. По данным финской компании Cinia, обрыв произошел в исключительной экономической зоне Швеции, к востоку от южной оконечности острова Эланд, примерно в 700 км от Хельсинки. Позже в компании предположили, что кабель был оборван якорем или донным тралом.

Во вторник, 19 ноября, министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) назвал повреждение двух кабелей актом диверсии. "Никто не верит в то, что эти кабели были разъединены случайно", - заявил он на полях встречи глав оборонных ведомств стран Евросоюза в Брюсселе.

Позднее в тот же день как диверсию обрыв кабелей в Балтийском море квалифицировали власти Швеции. Делом занимается Национальное управление полиции королевства. Предварительное расследование находится на ранней стадии, сообщила шведская прокуратура.

В 2023 году китайское судно повредило эстонско-финский газопровод Balticconnector

В октябре 2023 года в идущем по Балтийскому морю газопроводе Balticconnector из-за повреждения резко упало давление, его перекрыли. Спустя две недели со дна у места повреждения газопровода был поднят двухметровый якорь с отломанной частью. Тогда полиция Финляндии предположила, что виновником аварии мог стать китайский корабль Newnew Polar Bear, который отметился на радарах в районе аварии и не отвечал на запросы финских властей в море. Позднее эту информацию подтвердила полиция Финляндии.

В августе 2024-го гонконгская англоязычная газета South China Morning Post со ссылкой на источники написала, что власти Китая признали, что газопровод Balticconnector был ненамеренно поврежден кораблем Newnew Polar Bear в результате несчастного случая.