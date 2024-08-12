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В КНР признали повреждение Balticconnector своим кораблем

Ася Миллер
12 августа 2024 г.

Якорь шедшего в Балтийском море под гонконгским флагом китайского судна Newnew Polar Bear случайно повредил газопровод Balticconnector из-за сильного шторма, заявили в КНР.

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Китайское судно Newnew Polar Bear
В повреждении газопровода подозревают китайское судно Newnew Polar BearФото: Avalon/Photoshot/picture alliance

Власти Китая сообщили Финляндии и Эстонии, что газопровод Balticconnector в Балтийском море действительно был поврежден в октябре 2023 года грузовым кораблем Newnew Polar Bear китайской судоходной компании, но не намерено, а в результате несчастного случая, пишет в понедельник, 12 августа, гонконгская англоязычная газета South China Morning Post со ссылкой на неназванные источники.

Как утверждают собеседники издания, Китай провел собственное расследование, результатами которого поделился с правительствами европейских стран. По версии КНР, из-за сильного шторма якорь шедшего под гонконгским флагом китайского судна Newnew Polar протащился по морскому дну и случайно повредил газопровод Balticconnector. Об обнаружении на месте происшествия двухметрового якоря с отломанной частью ранее заявляла полиция Финляндии.

Тем не менее доклад китайских властей не может быть использован как доказательство по делу, отмечает South China Morning Post. Власти Финляндии и Эстонии сообщили, что продолжают расследование случившегося и уже направили в КНР запросы о правовой помощи.

В НАТО пообещали дать решительный ответ на намеренную атаку

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил решительным ответом со стороны Североатлантического альянса, если будет доказано, что нападение на газопровод Balticconnector, который представляет критическую инфраструктуру НАТО, было намеренным.

77-километровый газопровод Balticconnector соединяет Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Он проходит по Финскому заливу и части Балтийского моря, простирающейся до российских территориальных вод.

В ночь на 8 октября 2023 года операторы зафиксировали неожиданное падение давления и остановили газопровод. Комментируя произошедшее, президент Финляндии заявил о "внешнем воздействии", а источники издания Yle в финских спецслужбах подозревали в инциденте Россию. Спустя две недели со дна у места повреждения газопровода был поднят якорь с отломанной частью. Тогда полиция Финляндии предположила, что виной утечки мог стать китайский корабль Newnew Polar Bear, который отметился на радарах в районе аварии и не отвечал на запросы финских властей в море.

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