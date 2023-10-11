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Ремонт газопровода из Финляндии в Эстонию займет 5 месяцев

Даниил Сотников
11 октября 2023 г.

На ремонт подводного газопровода Balticconnector, поврежденного "мощным силовым воздействием", уйдет не менее пяти месяцев.

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Компрессорная станция газопровода Balticconnector (фото из архива)
Компрессорная станция газопровода BalticconnectorФото: Mikko Stig/Lehtikuva/picture alliance

Ремонт газопровода Balticconnector в Балтийском море между Финляндией и Эстонией займет не менее пяти месяцев, сообщила в среду, 11 октября, финская государственная компания Gasgrid.

Этот прогноз основан "на предварительных экспертных оценках", подчеркнули в компании-операторе трубопровода. Расследование точных причин повреждения продолжается. По данным операторов газопровода, потребности Эстонии и Финляндии в природном газе, в том числе и в зимний период, могут быть покрыты из других источников.

Эстония: Повреждения на газопроводе вызваны применением силы

Ранее власти Эстонии сообщили, что повреждения на газопроводе вызваны внешним воздействием большой силы. "Совершенно очевидно, что повреждения вызваны весьма мощным силовым воздействием", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Нам еще предстоит уточнить конкретный характер воздействия, но на данный момент это выглядит как механическое воздействие или механическое разрушение", - добавил он.  Премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё накануне заявил, что речь идет о прицельном воздействии на газопровод.

В НАТО пригрозили решительным ответом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил решительным ответом со стороны Североатлантического альянса. "Если выяснится, что речь идет о нападении на критическую инфраструктуру НАТО, то НАТО решительно отреагирует на это", - заявил он в ходе встречи министров обороны стран-членов альянса.

77-километровый газопровод Balticconnector соединяет Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Он проходит по Финскому заливу - части Балтийского моря, простирающейся до российских территориальных вод. В ночь на 8 октября операторы зафиксировали неожиданное падение давления и перекрыли газопровод.

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