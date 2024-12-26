Ремонт электрокабеля в Балтийском море займет месяцы

Электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией, на котором накануне произошел сбой, не будет работать несколько месяцев, сообщил финский системный оператор Fingrid в четверг, 26 декабря. Компания указала, что место повреждения морского кабеля обнаружено, и пообещала назвать срок возобновления работы кабеля по мере появления новой информации.

Полиция ведет расследование инцидента

По данным Fingrid, подключение к электросети кабеля было прервано днем 25 декабря. В компании не исключили версию внешнего вмешательства, но подчеркнули, что причины происшествия еще предстоит выяснить. Отмечается, что у места, где произошел разрыв, было замечено судно Xin Xin Tiang 2, которое ходит под флагом Гонконга. По данным медиакомпании Yle, в районе пролегания кабеля Estlink 2 также было замечено еще одно судно - Eagle S под флагом Островов Кука, которое направлялось из Санкт-Петербурга в Египет и заметно замедлило ход, когда обнаружились помехи в работе Estlink 2.

По данным сервиса мониторинга морского движения Marinetraffic, патрульное судно пограничной службы Финляндии сопроводило танкер к берегу.

Финская полиция выясняет, могут ли команды судов быть ответственными за выход из строя подводного кабеля, передает агентство Reuters. "Полиция расследует цепочку событий инцидента в сотрудничестве с береговой охраной и другими органами власти", - говорится в сообщении.

Эстония допускает пересмотр морского права

События в Балтийском море, связанные с повреждением международных линий передач, могут привести к пересмотру морского права, заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Если в аварии окажутся виновны люди, то вопрос будет уже не в том, что делать Эстонии и Финляндии, а в том, что делать Европе, заявил министр.

Если причиной аварии окажутся человеческие действия, то это станет уже третьим подобным инцидентом в Балтийском море за год. Регулярные разрывы линий в Балтийском море начались в разгар полномасштабной войны России против Украины.

На безопасность энергоснабжения отключение кабеля не повлияет

На безопасность энергоснабжения отключение кабеля не повлияет. Эстония и страны Балтии обладают достаточными генерирующими и резервными мощностями, а также возможностями для импорта электроэнергии, чтобы удовлетворить энергетические потребности Эстонии.

Электрокабель EstLink 2 в 2024 году не работал с января по сентябрь из-за аварии. Причиной ее называлось предположительно внутреннее короткое замыкание.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 км линий постоянного тока, из которых около 12 км проложены по суше в Эстонии (подземный кабель), около 147 км - по дну Финского залива и около 14 км - по суше в Финляндии (воздушный кабель).