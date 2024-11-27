Как защитить подводные кабели от гибридной войны на море?

Два кабеля связи в Балтийском море были повреждены один за другим. Следователи говорят о диверсии. Это не первый случай в регионе. Насколько опасны атаки на критическую инфраструктуру - у DW.

Национальное управление полиции Швеции занимается расследованием разрыва двух кабелей связи, проложенных по дну Балтийского моря. Власти квалифицировали инциденты как диверсию, сообщила шведская прокуратура. Такой же версии придерживается и министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). По его словам, "никто не верит в то, что эти кабели были разъединены случайно".

Эксперты указывают, что по морскому дну проложены около 500 кабелей передачи данных, ими можно десятки раз опоясать земной шар. Насколько безопасны эти объекты критической инфраструктуры и что можно сделать, что снизить вероятность диверсий на них - у DW.

Под подозрением сухогруз Y Peng 3 под китайским флагом

Это почти незаметный кабель, тоньше пожарного шланга. Он состоит из восьми оптоволоконных пар высокой пропускной способности, покрытых стальным корпусом и водонепроницаемым защитным слоем: подводная линия связи Cinia C-Lion 1 соединяет столицу Финляндии Хельсинки и немецкий портовый город Росток, расположенные примерно в 1200 км друг от друга. Кабель служит своего рода информационной магистралью, связывающей дата-центры Северной и Центральной Европы.

Когда его вели по Балтийскому морю, подводный плуг проложил путь метровой глубины по морскому дну, чтобы кабель здесь был особенно защищен. И все же его повредили у острова Эланд вечером в понедельник, 18 ноября. Так же, как 17 ноября у побережья Готланда и другую линию передачи данных - между Швецией и Литвой.

Датский военный корабль следит за китайским грузовым судном Yi Peng 3 в Каттегате Фото: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa/picture alliance

Многие СМИ обратили внимание, что сухогруз Y Peng 3 под китайским флагом проходил через точки повреждения кабелей утром 17-го и в ночь на 18 ноября незадолго до того, как соединения по ним оборвались. На это указывает сервис Marine Traffic. Экипаж китайского грузового судна, в том числе его российский капитан, теперь подозреваются в совершении диверсии. Ранее Y Peng 3 покинуло российский порт, сообщил шведский телеканал SVT со ссылкой на открытые военно-морские данные. Кроме того, сейчас Y Peng 3 отключило свой транспондер, который необходим для определения его местоположения.

По данным сайта Marinetraffic.com, судно в данный момент стоит на якоре в открытом море между побережьями Швеции и Дании. По информации из Копенгагена, за ним пристально следят ВМС Дании.

Не первый разрыв кабеля связи в Балтийском море

Эти события сильно напоминают инцидент, который произошел в Балтийском море 7 октября 2023 года, говорит Мориц Браке (Moritz Brake), эксперт по морской безопасности Центра перспективных исследований безопасности, стратегии и интеграции (CASSIS) Боннского университета. Тогда в фокусе внимания также оказалось китайское торговое судно - контейнеровоз под флагом Гонконга повредил два кабеля передачи данных между Финляндией, Эстонией и Швецией и газопровод Baltic Connector, зацепив их якорем. Предположительно - случайно.

​​​​Мориц Браке Фото: Privat

Браке не верит, что то была случайность: "Якорь протащили по морскому дну около 180 км. Это не могло быть несчастным случаем, когда вы просто не заметили, что происходит". Вдобавок ко всему, контейнеровоз предположительно сопровождали российские научно-исследовательские суда, а инцидент произошел в день рождения президента России Владимира Путина. "Просто слишком много совпадений", - полагает Браке. Западные спецслужбы уже давно обеспокоены предполагаемыми российскими исследовательскими судами, которые курсируют по морям Северной Европы и, возможно, шпионят за западной инфраструктурой.

Что касается кабелей передачи данных, то этого может и не понадобиться. Информация о том, где проложены подводные линии связи по всему миру, находится в свободном доступе в интернете. А в случае с ныне поврежденным в Балтийском море C-Lion 1, финский оператор Cinia однажды объяснил в рекламном фильме (теперь доступен только через веб-архив), что этот кабель был проложен в 2015 году в основном параллельно газопроводу "Северный поток", по которому в Германию поставлялся российский газ. Это позволило Cinia "использовать уже проведенные исследования морского дна, благодаря чему проект смог быть реализован всего через год после начала планирования".

Три из четырех ниток "Северных потоков" были взорваны в районе датского острова Борнхольм в сентябре 2022 года. Фото: Danish Defense Ministry/Xinhua/picture alliance

Три из четырех ниток "Северных потоков" были взорваны в сентябре 2022 года. Кто совершил ту диверсию, до сих пор не выяснено.

Поврежденный подводный кабель: небольшой ущерб, но серьезный сигнал

Фактический ущерб, причиненный выводом из строя кабеля C-Lion 1, довольно ограничен. "Кабели повреждаются в результате аварий от 100 до 150 раз за год по всему миру, - сообщил Мориц Браке в интервью DW. - Поэтому инфраструктура спроектирована таким образом, что эффект от повреждений отсутствует из-за задействования других кабелей. Это вообще не проблема, пользователи поначалу этого не замечают".

И все же, как напоминает Браке, речь идет о критически важной инфраструктуре - более 90% мирового трафика данных проходит по подводным кабелям. "Если вы намеренно нацеливаетесь на узловые точки, показывая, как в данном случае, что два кабеля могут быть повреждены за короткое время, возможно, в следующий раз будет повреждено еще больше линий связи. И тут мы быстро сталкиваемся с проблемами", - поясняет эксперт CASSIS.

В целом, уточняет Мориц Браке, подобные происшествия также влияют и на европейскую экономику - инвесторы могут отказаться от вложений в инфраструктуру, если ее защита не будет гарантирована. "Например, в Швеции несколько проектов морских ветроэлектростанций пришлось свернуть по решению правительства по соображениям национальной безопасности", - добавил эксперт.

Эта шведская ветроэлектростанция в Орезунде уже построена - многие другие проекты были остановлены властями из опасений, что они могут помешать военным. Фото: Dalibor Brlek/picture alliance

Кроме того, по его мнению, нельзя недооценивать и последствия того, "что между Китаем, Россией, а также Ираном и Северной Кореей возникает все более тесное сотрудничество". Эти страны, по оценке Браке, "уже давно действуют сообща в глобальном масштабе против интересов Запада, иногда используя радикальные средства, и сейчас мы видим это на примере подобных случаев".

Эксперт считает, что Запад подвергается испытанию посредством диверсий, подобных нынешней: "Вопрос в том, как нам реагировать в таких случаях? Арест судна, взаимодействие по каналам НАТО, обмен информацией - это, безусловно, проверка действия наших процедур другой стороной".

Полной защиты от диверсий против морской инфраструктуры нет

Но как можно лучше всего защитить себя от такого рода диверсий? Три четверти поверхности планеты покрыты океанами и морями, по дну которых сейчас проложено более 500 кабелей передачи данных. Их общей протяженности достаточно, чтобы опоясать земной шар 30 раз. Будь то сети передачи данных, морская торговля или нефте- и газопроводы, невозможно постоянно контролировать и обеспечивать безопасность всей этой инфраструктуры, констатирует Мориц Браке. По его выражению, "противнику нужно добиться успеха только в одном месте, в то время как мы должны постоянно защищать глобальную систему в целом".

НАТО придется расширить возможности своих военно-морских сил по наблюдению за критической инфраструктурой, считают эксперты. Фото: Ramon van Flymen/ANP/IMAGO

Поэтому Западу придется и дальше жить с такими актами диверсий. Тем не менее, убежден Браке, Запад не беспомощен: "Мы можем, по крайней мере, усилить наши возможности по наблюдению, то есть быть в состоянии распознать, а также задокументировать, доказать и сделать видимыми те случаи, когда другие субъекты устраивают хаос на объектах нашей инфраструктуры".

Это, убежден Браке, позволило бы создать сдерживающий фактор: "Таким образом мы сможем показать: если вы постоянно угрожаете нам здесь, то мы можем в любой момент принять ответные меры. Может быть, не в том же месте, но в другом". По словам эксперта, нынешний случай наглядно демонстрирует, что "на море есть злоумышленники, которые надеются, что их не найдут, и мы должны что-то с этим делать".