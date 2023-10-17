Поврежден коммуникационный кабель между Швецией и Эстонией

Стокгольм устанавливает причину повреждения телекоммуникационного кабеля в Балтийском море. Швеция допускает, что это случилось примерно в одно время с повреждением газопровода Balticconnector.

Подводный телекоммуникационный кабель в Балтийском море, связывающий Швецию и Эстонию, получил повреждения. Об этом шведский министр по делам гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявил во вторник, 17 октября.

Стокгольм устанавливает причину инцидента. По мнению шведской стороны, он произошел примерно в то же время, что и повреждение газопровода Balticconnector, связывающего Финляндию и Эстонию. Речь не идет о разрушении кабеля, подчеркнул Болин.

Поврежденный участок находится на эстонской территории, примерно в 50 километрах от острова Хийумаа, уточнило министерство экономики и коммуникаций Эстонии. По данным ведомства, о снижении пропускной способности кабеля стало известно несколько дней назад, с тех пор она была восстановлена.

Стокгольм: Приоритет - защита критической инфраструктуры

Полиция, военные и береговая охрана североевропейского королевства находятся на связи со своими эстонскими коллегами, указал министр обороны Швеции Пол Йонсон. Стокгольм серьезно относится к ситуации и считает приоритетным вопрос безопасности объектов шведской критической инфраструктуры, добавил Йонсон.

Повреждение Balticconnector

О повреждении подводного газопровода Balticconnector стало известно 8 октября. Норвежский институт сейсмических наблюдений Norsar заявил, что зафиксировал "возможный взрыв" в районе пролегания газопровода в Балтийском море незадолго до остановки подачи газа по нему. Эстония и Финляндия расследуют инцидент. В финской полиции считают, что повреждение не является результатом взрыва, а вызвано воздействием механической силы.

По оценке финской государственной компании Gasgrid, ремонт Balticconnector займет не менее пяти месяцев. Потребности обеих стран в природном газе, в том числе зимой, могут быть покрыты из других источников, заверили в компании.

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