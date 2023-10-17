  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ТехнологииШвеция

Поврежден коммуникационный кабель между Швецией и Эстонией

Павел Мыльников
17 октября 2023 г.

Стокгольм устанавливает причину повреждения телекоммуникационного кабеля в Балтийском море. Швеция допускает, что это случилось примерно в одно время с повреждением газопровода Balticconnector.

https://p.dw.com/p/4XeeJ
Подводный кабель в представлении художника
Подводный кабель в представлении художникаФото: TE SubCom/Arctic Cable Company/picture alliance

Подводный телекоммуникационный кабель в Балтийском море, связывающий Швецию и Эстонию, получил повреждения. Об этом шведский министр по делам гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявил во вторник, 17 октября.

Стокгольм устанавливает причину инцидента. По мнению шведской стороны, он произошел примерно в то же время, что и повреждение газопровода Balticconnector, связывающего Финляндию и Эстонию. Речь не идет о разрушении кабеля, подчеркнул Болин.

Поврежденный участок находится на эстонской территории, примерно в 50 километрах от острова Хийумаа, уточнило министерство экономики и коммуникаций Эстонии. По данным ведомства, о снижении пропускной способности кабеля стало известно несколько дней назад, с тех пор она была восстановлена.

Стокгольм: Приоритет - защита критической инфраструктуры

Полиция, военные и береговая охрана североевропейского королевства находятся на связи со своими эстонскими коллегами, указал министр обороны Швеции Пол Йонсон. Стокгольм серьезно относится к ситуации и считает приоритетным вопрос безопасности объектов шведской критической инфраструктуры, добавил Йонсон.

Повреждение Balticconnector

О повреждении подводного газопровода Balticconnector стало известно 8 октября. Норвежский институт сейсмических наблюдений Norsar заявил, что зафиксировал "возможный взрыв" в районе пролегания газопровода в Балтийском море незадолго до остановки подачи газа по нему. Эстония и Финляндия расследуют инцидент. В финской полиции считают, что повреждение не является результатом взрыва, а вызвано воздействием механической силы.

По оценке финской государственной компании Gasgrid, ремонт Balticconnector займет не менее пяти месяцев. Потребности обеих стран в природном газе, в том числе зимой, могут быть покрыты из других источников, заверили в компании.

Смотрите также:

Тайна подрыва "Северных потоков" раскрыта?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Шокирующий рост цен и огромная инфляция в Эстонии. Европа в фокусе

Шокирующий рост цен и огромная инфляция в Эстонии. Европа в фокусе

Также в программе: как живут российские уклонисты в Грузии, необычные серферы у побережья Португалии, какие самые мерзкие животные заполонили Францию.
Политика15 декабря 2022 г.26:23 мин.
external

Почему Швеция стремится в НАТО

Почему Швеция стремится в НАТО

Вступление Швеции в НАТО - шаг, который долгое время считался немыслимым и на который власти в Стокгольме пошли неохотно, несмотря на сильную общественную и парламентскую поддержку.
Политика18 мая 2022 г.02:32 мин.