WSJ: США подозревают КНР в шпионаже через подводные кабели

Китайские ремонтные суда могут намеренно скрывать свое местоположение во время работы в Тихом океане, пишет WSJ со ссылкой на чиновников США.

Госслужащие США конфиденциально предупредили телекоммуникационные компании о том, что подводные интернет-кабели, проводящие интернет-трафик через Тихий океан, уязвимы для шпионажа со стороны "китайских ремонтных судов". Об этом в воскресенье, 19 мая, пишет газета The Wall Street Journal. По ее данным, возможное вмешательство КНР угрожает безопасности коммерческих и военных данных.

Китайские суда скрывают свое местоположение

В публикации говорится, что представители Госдепартамента США зафиксировали необычное поведение ремонтных кораблей китайской компании S.B. Submarine Systems, которая специализируется на прокладывании и ремонте подводных кабелей: компания скрывает местоположение своих судов от служб радио- и спутникового слежения. Речь идет, в частности, о китайских кораблях Fu Hai, Fu Tai и Bold Maverick, которые иногда становятся невидимыми для систем слежения во время работы рядом с Тайванем и Индонезией. "По словам чиновников, такое поведение не поддается простому объяснению", - указывают журналисты WSJ. Чиновники США опасаются, что S.B. Submarine Systems намеренно скрывает передвижения своих кораблей, которые участвуют в тайных операциях.

WSJ также утверждает, что американские чиновники стали особенно бдительны в отношении кабелей, передающих конфиденциальные военные данные, так как эти кабели часто проходят через коммерческие интернет-линии. Разведслужбы США давно опасаются шпионажа через обслуживание и ремонт подводных оптоволоконных кабелей, говорится в публикации.

NYT: китайские электромобили - угроза безопасности США

В конце февраля газета The New York Times сообщила , что министерство торговли США начало расследование в отношении китайских электромобилей с возможностью подключения к интернету. Потенциальная опасность таких электромобилей, по словам главы Минторговли США Джины Раймондо, заключается в том, что они "могут связываться с нашей инфраструктурой, со смартфонами водителей, с соседними машинами", собирая таким образом "огромное количество информации".

14 мая администрация Джо Байдена объявила о введении строгих ограничений в отношении импорта из Китая, обосновав их защитой промышленности и борьбой с нечестной конкуренцией. В частности, под основной прицел ограничений попали китайские электромобили: импортные пошлины на них вырастут с нынешних 27,5% до 102,5%.