Между Эстонией и Финляндией повреждены три кабеля связи

Пролегающие в Финском заливе три коммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией оказались повреждены, передает в четверг, 26 декабря, портал ERR. "В среду вечером Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC сообщили в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) о перебоях в прокладке подводных кабелей между Эстонией и Финляндией. Неисправности касаются трех разных кабелей связи", - говорится в публикации.

По данным департамента технического надзора, оборваны два кабеля связи, принадлежащие концерну Elisa, и поврежден один кабель связи, принадлежащий CITIC Telecom. "На данный момент причина отключений неизвестна, но владельцы кабеля работают над их ремонтом, и это не повлияло на конечных пользователей", - заявила пресс-секретарь министерства экономики и коммуникаций Эстонии Лаура Лаастер. По данным предприятий, оказывающих услуги кабельной связи, перебои не оказывают заметного влияния на конечных пользователей. Причина повреждения кабелей пока не установлена, срок восстановления не уточняется. Правительство Эстонии проведет экстренное заседание по поводу инцидента.

Полиция задержала нефтяной танкер

В среду эстонские и финские системные операторы энергокомпаний Elering и Fingrid сообщили о сбое в работеэлектрокабеля EstLink 2.

Представитель Fingrid Арто Пахкин заявил порталу телерадиовещания Yle, что нельзя исключать возможность терроризма или вандализма. По его словам, над подводным кабелем в то же время, когда был обнаружен сбой в работе электросоединения, находились два судна: нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука и контейнеровоз под флагом Гонконга Xin Xin Tian 2. Оба направлялись из Санкт-Петербурга в Египет.

По данным агентства Reuters, полиция и пограничная служба Финляндии задержали Eagle S по подозрению в причастности к повреждению подводных кабелей. Сообщается, что погранохрана "взяла на себя контроль над судном", чтобы привести его в финские территориальные воды в рамках проводимого расследования.