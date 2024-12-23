Крушение танкеров в РФ: загрязнение может достичь 200 тыс. т

После крушения российских танкеров в Керченском проливе объем загрязнения грунта мазутом может увеличиться до 200 тыс тонн, заявил министр Александр Козлов.

Объем загрязненного мазутом грунта после крушения российских танкеров в Керченском проливе может увеличиться до 200 тысяч тонн. Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов во время совещания по ликвидации последствий аварии.

"Мы сейчас говорим про 14 тысяч тонн на сегодняшние сутки. Объем, который прогнозируют специалисты, может составлять до 200 тысяч тонн", - указал он.

"Надеюсь на помощь ученых, они должны подсказать, как действовать, какими реагентами работать в море. Что касается затонувших танкеров, то их необходимо обследовать с привлечением водолазов", - привело слова Козлова агентство "Интерфакс".

"Собирают мазут быстрее, чем эти предприятия могут принять"

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в Анапе и Темрюкском районе убрано более 17 тысяч тонн загрязненного грунта. Очищены около 39 км береговой территории.

Грунт вывозят на спецпредприятия для утилизации. На территории хутора Белый в Темрюкском районе находится более 12 тысяч тонн самого грязного грунта.

"Сейчас есть проблема - собирают мазут быстрее, чем эти предприятия могут принять", - констатировал Кондратьев.

Ранее в Главном управлении МЧС России по аннексированному у Украины Крыму сообщили, что на полуострове собрано 60,3 тонны загрязненного песка и грунта, вывезено 50,6 тонны. Масляные пятна обнаружены на одном участке в Ленинском районе и на семи - на территории Керчи.

Крушение танкеров и разлив мазута

Близ Керченского пролива у побережья аннексированного Россией Крыма 15 декабря потерпели крушение два российских грузовых судна. В МЧС РФ сообщили, что танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, "Волгонефть 239", получив повреждения, "лег в дрейф".

Мэрия Анапы сообщила 17 декабря о введении режима ЧС в связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию недалеко от Крыма.

Суда, потерпевшие крушение, были построены в 1980-х годах. Их проектировали как речные танкеры с возможностью ограниченного выхода в прибрежные морские зоны при спокойных погодных условиях, но в 1990-е переделали в класс "река - море", отмечало издание The Moscow Times. По его оценке, шторм мог оказать избыточную нагрузку и корпуса просто не выдержали.

Издание "Кедр.медиа" написало в Telegram 20 декабря со ссылкой на спутниковые снимки, что пятно мазута площадью около 100 квадратных километров дрейфует вдоль побережья Анапы, всего в 5-10 километрах от берега.

Один из затонувших танкеров мог быть перегружен, сообщило издание далее. По словам задержанного капитана судна Леонида Волегова, сначала разгрузить судно мешала погода, затем корпорация "Роснефть" нарушала очередность и ставила в очередь на разгрузку свои суда, утверждало "Кедр.медиа".